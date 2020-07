Colas para surtir gasolina subsidiada en la Gran Valencia durante primer día de cuarentena radical

Una vez más la escena se repite. En el primero de los siete días de cuarentena radical por COVID-19, se registraron largas filas en las estaciones de servicio que expenden gasolina a precio subsidiado.

Durante un recorrido por gasolineras de Valencia y Naguanagua, conductores manifestaron que permanecen entre una hora y media y tres horas en cola para equipar el tanque de su vehículo.

En la E/S Guataparo, más de 100 carros aguardaban en cola. A las 12:00 del mediodía, José Gutiérrez indicó que llevaba dos horas en el sitio y todavía tenía unos 50 carros por delante. “Aunque en las dolarizadas no hay casi cola, yo tengo que hacer esta porque no me alcanza la plata para pagar en dólares”.

Al sur de Valencia, en la gasolinera el Hipódromo la fila de vehículos era de casi tres cuadras. Los efectivos que custodiaban la estación señalaron que la conectividad se había caído, lo que retrasaba el proceso de pago y a su vez generaba la cola.

Aseguraron que disponen de 105 mil 431 litros de gasolina y 45 mil 523 litros de gasoil. “Estamos esperando que llegue la gandola, pero con eso tenemos capacidad para abastecer tres días seguidos”.

En la E/S Lara 2 los conductores en cola superaban las cuatro cuadras. En esta gasolinera subsidiada el método de pago es únicamente con efectivo, afirmó un efectivo militar.

En la E/S La Michelena y Las Ferias también se formaron filas. “El llamado a los usuarios es a que surtan con calma”, dijo el funcionario que custodiaba esta última estación.

El panorama fue el mismo en las E/S Paramacay y Naguanagua, en la avenida Bolívar vieja del municipio. En la primera, la fila de carros llegaba hasta el hospital militar;mientras que en la segunda, los conductores en cola superaban las inmediaciones del sector Los Caracaros.

A la 1:00 de la tarde Félix Pérez completaba siete horas en cola en la E/S Bárbula I. Llegó a las 6:00 de la mañana con la esperanza de ser uno de los primeros en equipar el tanque de su vehículo pero esto no se materializó. La gandola con combustible no llegó y junto a Félix, decenas de conductores se quedaron esperando.

En todas las estaciones de servicio recorridas, se observó que se respetaba el esquema de terminal de placa, que este lunes le correspondió a las terminadas en 1 y 2 y para este martes será 3 y 4.

El pasado 1 de junio cuando se implementó el nuevo esquema de venta y distribución de gasolina, las colas para surtir fueron kilométricas durante aproximadamente dos semanas; luego disminuyeron considerablemente pero desde este fin de semana se han evidenciado nuevamente las filas para llenar el tanque del vehículo.

