El Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, informó que recibieron nuevas pruebas sobre el caso de la muerte del concejal Fernando Albán, asesinado por la dictadura de Maduro en los calabozos del Sebin.

Borges detalló que las nuevas evidencias serán elevadas a los organismos internacionales que están procesando la denuncia “todas las situaciones apuntan a la responsabilidad del Estado, la policía política y la Fiscalía”, sentenció.

“Nosotros queremos dejar claro de que estamos haciendo todo este esfuerzo para que haya justicia en el caso de Fernando y sobre las miles de personas que han sido víctimas de persecuciones y privación de libertad en Venezuela”, afirmó Borges.

NUEVAS PRUEBAS QUE INCULPAN AL RÉGIMEN

El embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, confirmó que este martes llegaron nuevas pruebas a la embajada en Colombia “adicionales de lo que ya se venía comprobando, de que existen hechos y circunstancias adicionales que pueden configurar mayor información para llevarla a una instancia internacional”.

“Esto lo vamos a llevar a los organismos competentes para que con las nuevas evidencias sea trasmitido a las instancias internacionales y sirva para ser agregado a la denuncia que está procesando la Corte Penal Internacional”, detalló.

CONTRADICCIONES DEL RÉGIMEN

El abogado del caso, Ramón Aguilar, quien tuvo que refugiarse en Colombia ante las persecuciones del régimen, indicó que “desde el primer momento el fiscal usurpador calificó el hecho como un suicidio, lo que es una irresponsabilidad porque no se puede llegar a una conclusión antes de haber investigado”.

“Tarek William Saab dijo que se había lanzado desde la ventana del baño del piso 10, sin embargo, el baño no cuenta con ventanas. Posteriormente hubo más contradicciones con Néstor Reverol”, explicó.

Ante todas las contradicciones del régimen fue denunciado el general Gustavo González López, director del Sebin, y otros funcionarios por estar implicados, “incluyendo a la juez que forjó la orden de aprehensión”.

El abogado exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité de DDHH de la ONU a que centre sus esfuerzos en investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura.

“A Fernando no lo podemos revivir pero es fundamental que se castiguen a los responsables para que se demuestre que no hay impunidad y no se repitan esos casos, como ocurrió a menos de un año cuando asesinaron al capitán Acosta Arévalo”, finalizó CCN.