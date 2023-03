Alberto Torres Márquez/Crónica Uno

Con el dólar y la inflación por las nubes, la economía venezolana revivió dos de sus tantos males al cierre de 2022 e inicios de 2023 y, si bien en las últimas semanas las aguas parecen estar calmadas, la caída del consumo es evidente y expertos alertan sobre cuáles serían sus implicaciones.

“No hay forma de que el primer semestre de este año sea bueno”, advirtió Eduardo Fortuny, director de la consultora Dinámica Venezuela, en el foro de Perspectivas Económicas 2023 organizado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).

Las claves del estado actual de la economía y lo que se ve a futuro, a continuación:

Se desacelera el gasto

En su intervención, Fortuny destacó que el Gobierno ha estado “enfriando” el consumo ante la caída en sus ingresos.

Dinámica Venezuela calcula que en 2022 el gasto del Estado ascendió a 10.337 millones de dólares, con un promedio de $502 millones mensuales, pero que en los últimos meses hubo un frenazo y en enero de este año llegó a niveles de 2021.

Ingresos petroleros se desploman

La principal causa de esa reducción, y de la menor sensación de “mejoría”, es la caída de las exportaciones petroleras. Entre enero y junio de 2022, Venezuela generó $4243 millones en renta petrolera, estima Dinámica Venezuela. En contraste, de julio a diciembre los ingresos cayeron a $3462 millones.

Para el primer semestre de 2023, la consultora proyecta otra caída, pues los ingresos cerrarían en 2163 millones de dólares. Esto pese a la incorporación de Chevron al mercado venezolano.

Fortuny reiteró que sin incrementos en los ingresos fiscales y de divisas “no hay milagro económico” posible. Asegura que el Gobierno debe buscar acuerdos con las petroleras ENI y Repsol como el firmado con Chevron y la implementación del fondo de ayuda humanitaria acordado con la oposición para aumentar su flujo de divisas.

Caen las ventas comerciales

En el foro de perspectivas económicas VenAmCham, el economista Asdrúbal Oliveros, sociodirector de Ecoanalítica, reveló que el índice de actividad económica de la firma se desaceleró en el último trimestre de 2022 y la caída se reflejó en los niveles de venta.

Las ventas comerciales en Caracas se redujeron 3 % en diciembre (mes de mayor consumo) y cayeron 17,5 % más en enero de este año, según Ecoanalítica. En febrero, Oliveros estima que “se mantiene la tendencia” de dos dígitos.

Por ejemplo, un comercio promedio en Caracas que registró ventas mensuales de $10.000 en noviembre, pudo disminuir sus ingresos a $9700 en diciembre y a $8000 en enero de este año. Para febrero, de mantenerse la tendencia de dos dígitos, sus ventas no habrían superado los $7200.

Ingresos de la población limitan el consumo

Ecoanalítica estima que en los últimos tres meses de 2022 se profundizó el empobrecimiento de la población. Al cierre del año, más de 52 % ganaba $100 o menos. Respecto al período julio-septiembre, la proporción de personas con ingresos menores a $100 aumentó 23 %.

Según ORC Consultores, 24 % de sus encuestados señalan que no les alcanza el dinero para comprar comida. Mientras que a 55 % que no cubren gastos médicos y a más de 70 % no le alcanza para comprar o pagar gastos en educación, transporte, ropa, calzado, condominio o alquiler de vivienda.

Dinámica Venezuela calcula que el consumo privado aumentó 6,23 % en 2022, pero este año la variación será menor: 4,06 %.

Impuestos y altos costos: principal preocupación de las empresas

Desaceleración e incertidumbre económica y caída de la demanda/consumo son las principales preocupaciones para 184 empresas afiliadas a VenAmCham que participaron en su encuesta de perspectivas económicas 2023.

Cuatro de cada 10 empresas señala que los precios y la competencia son la principal causa de la caída en las ventas de bienes y servicios. El gerente de Análisis e Información de VenAmCham, Alberto Herrera, señala que a las empresas se les hace difícil ofrecer mejores precios porque sus costos siguen aumentando mes a mes.

El impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF) y los impuestos municipales son las cargas impositivas más significativas e impactan directamente en los costos de sus bienes y servicios, según la encuesta.

