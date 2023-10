Conindustria levanta data de la producción nacional para establecer las prioridades de la agenda pública

La Confederación Nacional de Industriales (Conindustria) presentó algunos datos que muestran las áreas en las que se reporta mayor crecimiento a pesar de la contracción económica, entre ellas el sector no metálico (madera y papel), el farmacéutico y de alimentos, con la idea de aportar referencias al sector gubernamental para que éste adelante estrategias generales de impulso.

El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, de visita en la Cámara de Industriales del Estado Carabobo (CIEC), en Valencia, expresó que la idea es que ese crecimiento en áreas específicas se traslade hacia otros sectores más vulnerables.

Señaló que, aunque en el primer semestre se produjo una contracción del 7%, para finales de año se espera un crecimiento de entre 2% y 3%.

Manifestó que tiene expectativas positivas ante la inminente puesta en vigencia de la Ley de Armonización Tributaria, a partir del 7 de noviembre, pues prevé que con ello se genere equilibrio: se ha instado la eliminación del impuesto a las grandes transacciones, al freno a las actividades ilícitas como el contrabando y algunas importaciones que imponen una competencia desleal frente a lo “hecho en Venezuela”.

Asimismo, espera el impulso de políticas que animen la producción nacional, y asegura que el sector industrial tiene 70% de capacidad ociosa; también que se retome el cobro del IVA de forma mensual y no quincenal, como lo viene haciendo el Ejecutivo Nacional, que registra grandes recaudaciones a costa de las pocas empresas que existen.

Pisella admitió que los precios en bolívares han sufrido un 12% de aumento. “La industria no la ha tenido fácil; si no existiera el incremento de importaciones y tantos tributos, estaríamos cerca de 60% a 70% de abastecimiento a escala nacional; pero eso no nos detiene y no nos hace menos competitivos”.

Aclaró que no están en contra de las importaciones, pero sí claman por políticas de flexibilización tributaria, porque hay productos importados que gozan de exoneraciones fiscales, aparte de las deficiencias de los servicios públicos y otros factores que añaden más desventajas.

Pisella también insistió en el levantamiento de las sanciones porque, más allá de lo político, Venezuela tiene limitadas las transferencias internacionales de pago.

La contraída industria venezolana resiste

Previo a la presentación de las estadísticas del sector, Pisella dijo que podía contar “con los dedos” las grandes empresas que existen en Venezuela, y advirtió que todas pudieran entrar más bien en la categoría de “pequeñas industrias”, aun así alentó a levantar la capacidad productiva, aunque para ello se requiere tener una data completa, cifras precisas de qué se produce en cada estado, en qué cantidad y en dónde está ubicada toda la industria nacional.

La premisa es que este levantamiento sirva de espejo no solo a escala nacional, sino internacional, «que los productos y la oferta exportable, bajo parámetros internacionales, se automatice de manera que desde cualquier parte del mundo con un click y utilizando los códigos SIEC (Sistema de Información y Estadísticas de Conindustria) se pueda saber qué se está produciendo en Venezuela y sus niveles de precios”.

Con esta información, explicó Pisella, se facilitaría no solo la exportación de la producción nacional, sino dar con los factores que intervienen en la industria, y adicionalmente obtener herramientas que permitan elevar propuestas que puedan influir en la ejecución de las políticas públicas.

Pisella estimó que en un periodo no mayor a seis meses se podría informar sobre este levantamiento de la data industrial venezolana. “Seguimos avanzando y lo que queremos es que el crecimiento sea sostenible en el tiempo, con la premisa de incrementar a los niveles de dos dígitos interanuales”.

Hasta el momento, llevan el registro de 250 empresas, por lo que el ente gremial invitó al resto de los empresarios a actualizar sus datos, a través de la plataforma Conintranet.com, para completar esta encuesta que permitirá dar con las necesidades y oportunidades del mercado nacional.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, Luis Rossi, señaló que nadie puede estar conforme con los números que presenta la industria; pero la idea es verse todos desde un mismo tamaño para trabajar en programas o sugerencias para mejorar. “Todos sabemos que estamos en una situación compleja, pero lo interesante es seguir dispuestos a trabajar, a transformar esa data en acciones”.

Con nota de prensa.

