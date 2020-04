Es difícil determinar cuál de los males que sufre Venezuela es mas grave que otro, es una tragedia continuada y de gigantescas proporciones. Entre los componentes de este cuadro está el tema de las demandas que nos llueven y que amenazan cual buitres con arrancarnos a girones lo poco que nos queda del esquelético cuerpo dinerario que una vez fue gordo y rozagante.

En punto álgido se encuentra la propiedad de Venezuela sobre prácticamente la única empresa que le produce beneficios por estar radicada en territorio y bajo leyes norteamericanas. Pero, ahora mismo se debate si puede ser entregada a la empresa canadiense Crystallex que obtuvo una sentencia a favor por 1.400 millones de dólares dictada por el Tribunal de Arbitraje internacional CIADI en un proceso donde no tuvimosdefensa adecuada.

El caso se origina en el año 2008 cuando Hugo Chávez expropió abusivamenteel proyecto aurífero “Las Cristinas” en el estado Bolívar que había dado en concesión a la empresa canadiense Crystallex y ésta demandó a la República por el pago de daños y perjuicios, demanda que terminó en esa condena a su favor.

Crystallex llevó aquella sentencia a una Corte de Distrito en Wilmington, Delaware, EEUU, donde demandó su ejecución y aún cuando la condena fue contra la República Bolivariana de Venezuela, la demandante pidió que se ejecutara contra Citgo que es una persona jurídica separada, con personería y patrimonio distinto. Entonces el debate se centró en si la condena contra la República Bolivariana de Venezuela se podría ejecutar contra una persona distinta a ésta como lo es Pdvsa yCitgo.

Y si hasta ahora no se ha materializado el embargo ha sido gracias a las medidas ejecutivas dictadas por el gobierno de Donald Trump. Pero, como he venido alertando, no podemos quedarnos allí. Esas medidas son de carácter temporal. No son definitivas. Solo una sentencia judicial podría serlo.

¿SI LA CONDENADA ES “A” SE LE PUEDE EXIGIR A “B” QUE PAGUE?

Ya presentado el caso para ejecución de sentencia ante la Corte de Distrito del estado de Delaware en EE. UU., se presentó un primer debate sobre a quien correspondía ejercer la representación de Venezuela, si al abogado del régimen de Maduro o al del gobierno interino de Guaidó. Esto fue resuelto a favor del gobierno interino de Juan Guaidó quien designó al Dr. Jose Ignacio Hernández como Procurador especial.

Ya resuelto aquel primer asunto se entró al fondo, es decir, si se procedía a ejecutar contra Pdvsa-Citgo el cobro de la condena que se había dictado contra Venezuela. El tribunal sentenció a favor de Crystallex y autorizó el embargo de Citgo a pesar -repito- de que la condenada fue la República Bolivariana de Venezuela. Son personas jurídicas distintas, cada una con su propia legalidad por lo que las responsabilidades de la una no pueden ser exigidas a la otra.

APELACIÓN DENEGADA

En agosto 2019 la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito ratificó la sentencia en contra de Venezuela y a favor de Crystallex autorizando el embargo a Citgo.

EL CASO AHORA ESTÁ EN LA CORTE SUPREMA

El 19 de febrero 2020 la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA presentaron el caso ante la Corte Suprema mediante una acción denominada Writ of Certiorarise puede ver en este enlace:

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11246.pdf

El punto central es el antes explicado tema del Alter ego: ¿Puede cobrársele a una persona jurídica una deuda de otra persona jurídica diferente? De lo que se sentencie este recurso dependerá que nos quede o nos quiten este vital recurso nacional. Cabe advertir que según el derecho norteamericano la Corte Suprema no está obligada a decidir estos recursos, apenas muy pocos lo logran, pendemos de un hilo.

COMO SE LLEGÓ A RESPONSABILIZAR A CITGO POR UNA DEUDA DE LARBV

La sentencia de los tribunales de primera instancia y de la Corte de apelaciones que han decidido en contra de Venezuela se han fundamentado en una tesis conocida como “Alter Ego” o “El otro Yo” o de la personalidad escondida. El razonamiento fue el siguiente: Las acciones de Citgo son propiedad de Pdvsa, las acciones de Pdvsa son propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. Luego, el último y verdadero propietario de Citgo es la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a esa ilación es que estamos a punto de perder ese juicio y con ella a la única empresa que produce beneficios al país.

EL PROCURADOR NOMBRADO POR GUAIDÓ FUE QUIEN PRODUJO ESA TESIS

Tiempo atrás el Dr. José Ignacio Hernández fue contratado por los abogados de Crystallexpara presentar una opinión jurídica sobre la identidad entre la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA, lo cual en efecto hizo -por cierto, ante el mismo tribunal donde después fue demandada Venezuela- concluyendo en que eran la misma cosa. A continuación, el enlace de la exposición que dio el Dr. Hernández a la Corte a favor de Crystallex: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10413_1.pdf

LA DELICADA SITUACIÓN DEL DR. JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ

En febrero 27 de 2019Juan Guaidó designó al Dr José Ignacio Hernández como Procurador especial y con ello le dio atribuciones como el abogado de Venezuela. Ahora Hernández lucha contra su propia tesis en un claro conflicto de intereses pues resulta obvio que no se puede opinar ni actuar a favor y a la vez en contra de una misma parte en un juicio, eso además de constituir faltas a la ética profesional también tiene connotaciones penales pues tipifica delito de Prevaricación. También en la legislación norteamericana se castiga la colusión, la concertación, el dolo en la representación.

Y sea cual sea el resultado del juicio, y sobre todo si éste se pierde, traerá graves consecuencias políticas y jurídicas en el futuro tanto en Venezuela como en Estados Unidos pues nadie se llame a engaño de que eso pueda pasar desapercibido o impune.

DONDE ESTÁ EL JUICIO EN ESTOS MOMENTOS

Después de la sentencia que en contra de Venezuela dictó el tribunal en primera instancia, el caso subió a la Cortede Apelaciones del Tercer Circuito la cual confirmó el fallo. Ahora se ha elevado un recurso ante la Corte Suprema denominadoWrit of Certiorari.Aquí el enlace:

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11246.pdf

JOSE IGNACIO HERNÁNDEZ DIJO QUE SE HABÍA SEPARADO DEL CASO

Ante los señalamientos que se le han venido haciendo al Dr. Hernández por su previa participación a favor de la empresa Crystallexse ha defendido alegando entre otras razones que solo intervino como abogado independiente y que además se había separado del caso, que se había inhibido, así lo aseguró en un tuit del 31 de julio de 2019: “Es falso que fui abogado en ese caso. En 2017, en mi condición de profesor universitario, actúe como testigo experto independiente de Derecho venezolano. De cualquier modo, al asumir las funciones de Procurador me separé oportunamente de todo lo relacionado con este caso.”

Esa excusa baladí difícilmente sea admitida para exculparle en futuros procesos. Tampoco es verdad que se separó del caso, las evidencias están allí en los expedientes de donde también se evidencia que en esto se ha invertido una gran cantidad de dinero sin ningún control lo cual incluso ha sido protestado por la fracción parlamentaria del partido Primero Justicia.

TAMBIÉN HAY OTRO EPISODIO, LA CONDENA POR 8.4 BILLONES DE DÓLARES

De este otro grave casoOwens-Illinois hablaremos en próxima oportunidad, por ahora solo voy a recordar que el Dr José Ignacio Hernández obrando como Procurador especial en vez de cuestionarla, reconoció ante el CIADI unaabsurda sentencia contra Venezuela por esa astronómica suma -8 mil 400 millones de dólares- lo cual protesté y en su defensa salió eldiputado José Guerra, integrante de la comisión permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, el mismo que no quiere ver preso ni a Diosdado ni a Maduro y en este caso declaró lo siguiente: “El procurador actuó de manera diligente para pedir la reconsideración del laudo, que tiene errores de cálculo y se están cobrado $300 millones de más y posteriormente se pedirá la anulación del acto para salvaguardar los intereses del país”, dijo Guerra,

Hasta la próxima…!

@CrlosRamirezL3