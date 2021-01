La ex reina de belleza venezolana Dayana Mendoza reveló que por poco no fue al Miss Universo 2008, ya que estuvo a punto de renunciar a su título como Miss Venezuela.

«Fue un corto circuito, fue drástico porque yo estaba a punto de salirme del Miss Venezuela dos días antes de ir a este concurso porque yo decía ‘Dios mío en qué me metí’», contó la también modelo en entrevista para el podcast Porque ajá.

Mendoza explicó que casi dejó a un lado su título como miss porque a esa edad sentía que no encajaba el mundo de los concursos de belleza y su propósito era otro.

«Yo sí me quería salir. Y yo estoy siempre tratando como de hacer siempre yo, tratando de dar lo mejor de mi más no basándome en lo que se supone que tengo que hacer para que me acepten. Era como otro molde en el que yo tenía que entrar y eso para mí fue muy fuerte», manifestó.

«Entonces yo dije ‘tengo que hacer lo que tengo que hacer porque ya me metí’. Pero sí me entró como una llorantina de niña chiquita y ‘no quiero, no quiero, no quiero’», recordó Dayana Mendoza.

Sin embargo, los organizadores del Miss Venezuela la convencieron a que se preparara para representar al país en el Miss Universo 2008, certamen celebrado en Vietnam donde resultó ganadora.

La modelo venezolana reconoció que pese al éxito en los concursos de belleza, tuvo que hacer una pausa por su bienestar.

«Yo estaba muy cansada de viajar, yo no tenía una casa, un hogar, yo no tenía como un sitio estable, cambiaba de almohada cada tres meses, vivía de una maleta y ya habían pasado muchos años así. Yo me quiero conseguir, yo quiero echar raíces en un sitio, yo quiero hacer lo que hace latir mi corazón», expresó Dayana Mendoza.

A pesar de que no se perfilaba como reina de belleza, agradeció las oportunidades que le brindaron los dos títulos que ostentó y el impacto positivo que pudo generar gracias a dichas plataformas.

Dayana Mendoza se coronó como Miss Venezuela en el año 2007 y luego como Miss Universo en 2008. Asimismo, es poseedora de un Récord Guinness tras la victoria en 2009 de la también venezolana, Stefanía Fernández, siendo esta la primera y única vez que un país ha ganado consecutivamente la competencia del Miss Universo.

Fuente RCTV.