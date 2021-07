Sobran los motivos para que los habitantes de La Isabelica estén preocupados. En la última semana han fallecido 10 vecinos con síntomas de COVID-19, por lo que piden que se declare la emergencia sanitaria en la urbanización.

El problema es grave. Estos fallecimientos ocurrieron en el perímetro de los sectores 10, 11 y 12 de la comunidad que en total está confirmada por más de 75 mil personas.

El presidente de la Asociación de Condominios de La Isabelica, William Martínez, pidió a Nicolás Maduro que haga la declaratoria de la emergencia y que ordene al gobernador Rafael Lacava a realizar una desinfección completa en el lugar.

La mayoría de quienes han fallecido lo han hecho en sus casas. “Lamentablemente hay muchas personas que no acuden a un CDI por temor no ser atendidos ni ahí ni en los hospitales porque están colapsados, y se hacen el tratamiento por su cuenta con asesoría de algún médico amigo y lo peor es que comienzan a atenderse de manera tardía cuando ya no hay remedio“.

El llamado de La Isabelica a Lacava

Para Martínez, el mandatario regional tiene un problema de prioridades. “Lacava debe entender que La Isabelica no son solo las cuatro avenidas en las que está haciendo un maquillaje con pintura en los edificios y el bulevar. Aquí hay muchas veredas y calles donde no viven marcianos, sino personas con diferentes necesidades que tienen que ser atendidas“.

Recordó la crisis con las aguas servidas que existen en la urbanización y que se suman a la crisis sanitaria que enfrentan en estos momentos.

Ya son tres años los que tienen las tuberías colapsadas en diferentes sectores de la que fue concebida como una ciudad satélite y no hay soluciones de parte de las autoridades.

“No es posible que haya hogares donde los vecinos tienen que abandonar su residencia para irse a vivir arrimados con un familiar por un colapso de las cloacas que las tienen desbordadas en sus baños, se han presentado enfermedades en la piel, diarrea y vómito a muchos habitantes y la mayoría son adultos mayores“.

Insistió en pedirle al gobernador que acuda a La Isabelica, “que camine por las veredas para que vea las condiciones en las que se encuentran sus habitantes“.