Familiares del periodista Victor Ugas denuncian su desaparición desde el pasado viernes 20 de diciembre. El también asistente del diputado de la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, fue detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La esposa del periodista, Skarlyn Duarte, le exigió al fiscal general Tarek William Saab conocer la ubicación en el que se encuentra Ugas.

“Hoy no puedo decir feliz navidad porque seguimos ante la incertidumbre de no saber el paradero de mi esposo Victor Ugas. Exigimos que nos digan en dónde lo tienen, no descansaremos hasta dar con su paradero. Tarek Wiliam Saab, pronúnciese por favor”, expresó Duarte a través de la red social Twitter.

El pasado 22 de diciembre, el tribunal le había negado el acceso a la información sobre Ugas y rechazó la justificación dada por los vigilantes sobre el tener que esperar hasta el 7 de enero para conocer el estado del periodista, lo cual representa una violación de sus derechos humanos.

“Los vigilantes me dicen que al estar de vacaciones tengo que esperar hasta el 07 Enero para saber dónde está mi esposo. No puedo esperar 16 días más. #DóndeEstáVictorUgas. Desconozco su estado y tengo derecho de saber”, reza el tuit, reseñó El Universal.