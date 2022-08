La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este sábado que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron temporalmente y «sin justificación» a la fotoperiodista Yessica Hompanera.

«Los agentes la retuvieron por más de media hora, la acosaron y amenazaron con confiscar su teléfono celular, cámara fotográfica y revisar el material periodístico», indicó la APES en una alerta publicada en sus redes sociales.

Agregó que los agentes de la PNC «retuvieron sin justificación a la periodista de El Diario de Hoy», quien «ejercía su labor periodística en el centro de San Salvador» y documentaba el tráfico de la zona.

Relató que este incidente se registró cerca de la sede del Banco Central de Reserva (BCR), en una zona conocida como Centro de Gobierno y donde se ubican diversas dependencias del Estado.

Acoso de policías contra fotoperiodista

La APES apuntó que vigilantes privados del BCR y agentes policiales «le dijeron que no podía tomar fotos de la institución pública, algo que Hompanera no estaba haciendo, pero que en cualquier caso, al tratarse de bienes y funcionarios públicos, no debería ser nunca motivo de retención o intimidación por parte de las autoridades policiales».

«Hompanera fue liberada después de la rápida acción de un grupo de colegas de su periódico, que llegaron al lugar para demandar el cumplimiento del derecho a la libertad de prensa, máxime cuando la periodista no había incumplido ninguna ley», acotó la organización de periodistas.

La APES exigió a la PNC «respetar el libre ejercicio periodístico» y subrayó que «ninguna autoridad tiene derecho a retener a una periodista con el fin de obligar a revisar, borrar o destruir sus notas o fotografías».

«Desde 2021, esta Asociación ha buscado -sin éxito- reunirse con el director de la Policía, dado que la corporación es una de las instituciones que más limita el trabajo periodístico en El Salvador», concluyó.

Denuncian esta situación

Diversos periodistas y medios locales también denunciaron desde sus redes sociales la retención de Hompanera y la institución policial no se ha pronunciado.

En agosto de 2021, la APES denunció una acción similar contra periodistas del Diario El Mundo y de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).

En esa ocasión indicó que agentes de la PNC «agredieron» a dos periodistas que «daban cobertura a la recuperación del cadáver de un hombre» en una zona popular de San Salvador.

La APES registró un total de 421 casos de vulneraciones al ejercicio periodístico en El Salvador entre 2019, año en el que Nayib Bukele asumió el poder, y 2021.

Un informe de la APES detalla que al cierre de 2019 se registraron 77 casos de agresiones a periodistas, en 2020 se contabilizaron 125 vulneraciones y en 2021 el número de casos ascendió a 219.

Las vulneraciones van, según los registros de la APES, desde amenazas físicas y verbales hasta bloqueos al acceso a la información pública, intimidaciones y restricciones al ejercicio periodístico.

Estas cifras indican que las agresiones contra la prensa se incrementaron en 2020 un 62,3% y un 75,2% en 2021.