Depende de las ONG que el diálogo no sea circunstancial

El pasado martes 5 de abril trascendieron algunos elementos de una reunión entre Nicolás Maduro y diversos actores sociales vinculados al Foro Cívico, que se encontraron para reanudar puentes de comunicación y concertar planes para atender las crisis política y social.

Otra reunión se produjo dos días más tarde para echar a andar las propuestas, esta vez sin la presencia del chavismo y con la lupa puesta en los representantes de organizaciones no gubernamentales. Varios de los participantes se han defendido, primero al aclarar que sus acciones no representan el reconocimiento a la figura de Maduro. Tampoco consideran que este “toque técnico” reemplace a los políticos en conflicto.

La economista e investigadora en ciencias políticas Stefania Vitale expresó, en entrevista con Tal Cual, que estos diálogos son necesarios para lograr soluciones inmediatas y a largo plazo estructurales para atender el plano social, pero dependerá del mismo Nicolás Maduro y de las ONG que esto “no sea un asunto circunstancial”.

También señala que las críticas contra Foro Cívico vienen dadas desde el desconocimiento o la sensación de “desplazamiento” de algunos grupos políticos. “Independientemente del escenario, un grupo de sociedad civil conformado como el Foro Cívico es relevante en términos de articulación”.

¿Mejor dialogar con la sociedad civil que con los partidos políticos?

—¿Maduro puede estar buscando un salvavidas democrático en las ONG o le resulta más fácil transar acuerdos con ellos que con actores políticos?

—Maduro se va a inclinar a conversar porque necesita recursos, que pueden ser liberados a través de la desactivación de las sanciones. Eso, evidentemente, sería en el marco de conversaciones con Estados Unidos y una negociación. El tema de las sanciones es polarizante, por lo que Maduro va a buscar grupos que estén más dispuestos a la conversación y analizar esto de forma más seria, pero ¿qué tan creíble puede ser el régimen de Maduro? También depende de ellos mismos que esto no sea un asunto circunstancial, que solo mire a 2024 con miras a obtener recursos para una campaña a la elección presidencial o la propia gestión. Además hacer campaña comunicacional para vender esto como una mejora cuando no lo es y después olvidarse de los compromisos.

¿Cómo hacer más bien que Maduro cumpla con sus compromisos? Desde las oposiciones, se tiene un grupo de la sociedad civil que es válido, porque la sociedad civil debe tener una expresión y una voz, y es importante. En cualquier democracia del mundo necesitas acción colectiva.

Maduro debe estar demandando a grupos opositores diferentes al G4 —eso es válido—, que se sienten en esa mesa los grupos que representan a un mapa regional porque tienen cierta legitimidad; además del propio G4 y la sociedad civil que también es importante allí.

—¿Tienen suficiente peso estas ONG para lograr acuerdos sociales con el gobierno de Maduro?

—Eso estaría por verse. Parcialmente están en manos del Foro Cívico —del cual no formo parte— ganar legitimidad dentro de la misma sociedad. Ellos han expresado que se han reunido con diferentes sectores y van a seguir haciéndolo. También reunirse con las comunidades, desde lo micro hasta lo más grueso de las representaciones del país, y en la medida de que eso ocurra el Foro Cívico tendrá un activo más fuerte, una voz mucho más relevante en conversaciones sobre los grandes temas del país.

Ruidos en redes sociales

—Después de las reuniones se vieron diversas respuestas en redes. ¿Dialogar, lograr acuerdos con Maduro debilita o desacredita a las ONG y los actores sociales?

—No los va a desacreditar. No obstante, qué está pasando, hay unos ruidos en redes sociales. Hay unos ruidos de personas, imagino yo, que no tienen toda la información o no saben lo que está pasando. También de grupos que están en redes sociales navegando en representación de dolientes, es decir, de grupos políticos que se ven amenazados por la sociedad civil y no debieran verlo de esa forma. Independientemente del escenario, un grupo de sociedad civil conformado como el Foro Cívico es relevante para toda la composición en términos de articulación.

Buscar una solución negociada para Venezuela requiere una articulación constante de intereses y actores, si hay una representación más o menos importante de la sociedad civil como ellos (Foro Cívico) que están velando porque precisamente no queden temas socioeconómicos o políticos por fuera, eso hay que aplaudirlo.

