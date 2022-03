El Pitazo reseñó que el artefacto explosivo detonó en la entrada del edificio, que fue tomado por funcionarios del Sebin, Conas y Cicpc.

El atentado se lo adjudicó el expran del retén de Cabimas, Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alías «El Conas», en un mensaje de voz que circula en mensajería de WhatsApp. «Quiero informarle al presidente de la República y del TSJ que fui yo quien ordenó el atentado, porque todavía continúa la corrupta presidenta Vanderlella Andrade. Ella me pidió 50.000 dólares para dejarme en libertad. Invito al TSJ que le meta el ojo a esa corrupta, que revise el expediente, me condenó a 17 años. Me condenaron sin pruebas», denunció Guzmán, quien se fugó del penal y confirmó que está fuera de Venezuela.

Guzmán c riticó que el Estado la proteja y amenazó con otros atentados: «A mis hermanos que están presos y que les está pasando lo mismo, vamos a unir fuerzas para que la saquemos a fuerza de bombazos. Si el gobierno nacional no colabora, voy a hacer un derramamiento de sangre en el Tribunal de Maracaibo. La guerra no es con el Estado, es con Vanderlella Andrade».

El atentado contra el Palacio de Justicia es el quinto que ocurre en Zulia en lo que va de 2022. El primero ocurrió el 11 de enero en Maracaibo, cuando hombres desconocidos arrojaron una granada contra una clínica. El artefacto no explotó en esa oportunidad.

El segundo ataque ocurrió contra la discoteca Roombar de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas en la Costa Oriental del Lago. El atentado dejó una persona fallecida. El tercero, fue el 20 de marzo contra la carnicería y panadería Salto Ángel Jr. en Cabimas. El artefacto no explotó.

El cuarto ataque ocurrió la mañana de este viernes 25 contra el supermercado Fiorella en el oeste de Maracaibo. Seis personas resultaron heridas.

El Pitazo