El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en Venezuela y en otras naciones. No hay excusas para no participar en la festividad, pues el amor de madre es tan grande, que siempre entenderá si uno de sus hijos no le puede regalar nada ese día por problemas económicos. Un abrazo bastará para demostrar la alegría de poder celebrar juntos.

Desafortunadamente eso no ocurrirá en muchos hogares venezolanos este 2020, pues la migración de connacionales a otros países, en busca de un futuro mejor, ha dejado a gran cantidad de madres e hijos alejados por la distancia.

Según cifras manejadas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay más de 5 millones 093 mil venezolanos migrantes en todo el mundo, de acuerdo con la última actualización del organismo,realizada el 6 de abril de este año. Se estima que las mujeres alcancen al menos un 60% de ese total.

Nunca lo imaginé

Arelis Torrelles nunca se imaginó que Ana Karina, su única hija, se tendría que marchar del país en busca de mejores oportunidades de trabajo, y de paso le dejaría a sus dos nietas.

Fue una sorpresa cuando en agosto de 2019 la joven le informó que había decidido marcharse a Bogotá, en Colombia, para atender una oferta de trabajo que le habían hecho unas amigas. Ana Karina, de 21 años, trabajaba para ese entonces como cajera de un supermercado, pero el sueldo que ganaba apenas le alcanzaba para comprar algo de comida para sus hijas de cinco y de año y medio.

Un tío que está en Perú la ayudó con los pasajes, y después de permanecer tres días en Cúcuta, finalmente llegó a Bogotá, donde comenzó a trabajar dos días después en una peluquería como manicurista. Un mes más tarde pudo mandar dinero para las necesidades de sus dos niñas.

Sin embargo el distanciamiento le pegó mucho, por lo que regresó a Venezuela en diciembre para estar con sus hijas y su madre. En enero de este año se regresó a Colombia y siguió trabajando, aunque esta vez la situación fue más difícil, pues la cuarentena para evitar el coronavirus impide que esté obteniendo los ingresos que aspira.

Arelis recuerda que la primera vez que se fue Ana Karina, la niña que sufrió más fue la menor, porque estaba siendo amamantada. Pero la segunda vez le pegó más a la mayor y así se lo hace saber a su madre todos los días cuando habla con ella por video-llamada. “Me siento triste porque es la primera vez que pasaré un Día de las Madres sin mi hija. Ella siempre ha tenido un especial entusiasmo por esa fecha, que se incrementó cuando se convirtió en mamá. Me gustaría abrazarla, pero me conformaré con la video-llamada”.

Esta madre confesó que tiene esperanzas en que la situación del país cambie, para que su hija pueda regresar a encargarse de las pequeñas. No porque ella no pueda atenderlas, sino porque lo lógico es que estén con su mamá.

En Colombia Ana Karina también está triste porque el 10 de mayo será el primer Día de las Madres que no pasará con su mamá y con sus hijas. “Me duele porque es un día muy especial, pero al mismo tiempo me reconforta el hecho de que aquí tengo más posibilidades de ganar dinero para comprar las cosas que ellas necesitan”.

Si la situación mejora regresará

Ana Karina nunca ha perdido el contacto con su madre y con sus niñas, ya que habla con ellas todos los días.

Al igual que su madre Arelis, espera que la situación económica del país mejore para regresar con su familia. Comentó que en Colombia ha conocido varias mujeres que están en su misma condición, lo que le da fuerzas para seguir adelante. Confesó que afortunadamente no ha sido víctima de desprecios por parte de los colombianos por su nacionalidad.

Lo que más desea por lo pronto es que la pandemia por el coronavirus sea superada, para poder seguir trabajando como espera, porque es la única manera de dar comodidades a sus pequeñas

El Día de las Madres

El origen del Día de las Madres se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howe, organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, con participación de madres que fueron víctimas de la guerra de la secesión.

Ella propuso establecer un día especial, como una forma de reconciliar a las partes en conflicto.

Ann Jarvis, activista de Virginia, al notar el éxito de las convocatorias de Howe, también organizó reuniones en donde las madres se congregaban para intercambiar opiniones sobre distintos temas.

Mientras las reuniones seguían, Howe continuó trabajando por los derechos de las mujeres y por la paz.El 12 de mayo de 1905 falleció Jarvis. Su hija Anna, para conmemorar su fallecimiento, cada año organizaba la celebración del Día de la Madre cada segundo domingo de mayo. En 1907 comenzó una campaña para que la fecha tuviera reconocimiento oficial.

Anna escribió a personalidades influyentes de la época, hasta que el reconocimiento llegó en 1914, con la firma del presidente Woodrow Wilson.

En 37 países se celebra la festividad el segundo domingo de mayo, pero otros escogieron fechas distintas.