Diario Las Américas: ¿Por qué son inconstitucionales las elecciones de Venezuela?

En entrevista para el Diario Las Américas, con sede en Miami (Florida, EE.UU.), el jurista venezolano Allan Brewer-Carías señaló que la conformación de un “nuevo” CNE designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que controla Nicolás Maduro, y el secuestro de los partidos políticos para garantizar el éxito en los amañados comicios de diciembre próximo dan cuenta de la ilegitimidad del proceso comicial.

También enumera una serie de vicios constitucionales y legales que convierten los comicios parlamentarios en “una farsa” o “un circo”, con partidos políticos “amaestrados” y un TSJ que viola diferentes normas para satisfacer los intereses de la cúpula gobernante.

Brewer-Carías insiste en calificar las elecciones como “un circo electoral que pretende montar el gobierno, violando todas las normas posibles de la Constitución”.

Se delegó al CNE “hacer sus normas”

Resalta que la Sala Constitucional nombró a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, y le delegó la potestad de dictar normas para modificar la ley orgánica de los procesos electorales. “Todo el mundo sabe que un reglamento no puede modificar una ley, que las leyes se modifican por otras leyes. Para delegar el poder de legislar hay que ser titular de ese poder. Aquí no. Simplemente lo delegó en el Consejo Nacional Electoral”

Con base en ello, señala que el nuevo CNE aumentó el número de diputados de 167 que existen actualmente a 277, y modificó el porcentaje de elección por lista a través del principio de representación proporcional. Además, dictó otro reglamento modificando también la ley orgánica de los procesos electorales en materia de elección de diputados indígenas.

Brewer-Carías añade que la misma Sala Constitucional, utilizando la vía de las acciones de amparo, intervino a todos los partidos del G4. “Un día cualquiera dijo que estos partidos no cumplieron con sus obligaciones y deberes, que no habían elegido a las autoridades del partido o a las autoridades regionales, y adoptó medidas cautelares que consisten en la suspensión de las directivas de los partidos y obedientemente en cada caso, en cuestión de un día, suspende y nombra en las directivas de esos partidos a las personas que denunciaron que no se estaban cumpliendo los deberes en esos partidos”.

Puntualiza que “ahora tenemos unos partidos de oposición, incluso unos partidos de gobierno, en ese gran circo, amaestrados, para que participen en este proceso electoral totalmente fraudulento y que no tiene ninguna base constitucional”.

Con información de Diario Las Américas.