Diosdado Cabello: “Nadie ha hablado de volver a México. Ese diálogo cumplió su etapa

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el diálogo instalado en México entre el Gobierno y la oposición de Venezuela «cumplió una etapa» y aseguró que el presidente Nicolás Maduro «no ha tocado» el tema de regresar a estas negociaciones pausadas en octubre.

«¿Quién dijo que vamos para México? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan eso? (…) ¿De dónde sacaron eso? ¿Ustedes escucharon al presidente hablar algo de México el lunes? ¿De dónde sacan eso? ¿Quién es el interesado en eso? México cumplió una etapa y el presidente Maduro ha sido muy claro en el tema de México», dijo Cabello durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estala VTV.

La aclaratoria de Cabello tiene lugar luego de que este lunes el mandatario venezolano anunciara la decisión de «reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional» con «todos los factores políticos» del país, si bien no detalló si esa resolución implica retomar la mesa de negociación con la oposición establecida en México en agosto pasado y que fue suspendida en octubre.

«Hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales económicos, religiosos y culturales del país», afirmó entonces Maduro, tras sostener un encuentro con sus vicepresidentes, el canciller y el Estado Mayor en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

Voluntad diplomática

Precisamente, tras esa reunión en Miraflores, Maduro confirmó que el sábado pasado sostuvo otro encuentro con una delegación estadounidense de alto nivel.

«Ratifico, como le dije a la delegación, toda la voluntad para, desde la diplomacia, el respeto y la máxima esperanza de un mundo mejor, poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región», dijo.

Al respecto, Cabello apuntó la noche de este miércoles que sobre las negociaciones en México hay «unas condiciones» impuestas por Maduro y ratificó que el gobernante venezolano no ha tocado ese tema.

«El presidente ese tema no lo ha tocado y él puso unas condiciones. Vamos a ver pues, cúmplanlas y nos verán, no en México, en cualquier lugar», aseveró.

“La ONU es metiche”

El dirigente chavista acusó a la ONU de ser «metiche», haciendo referencia a las declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, quien celebró este miércoles la disposición del Gobierno y la oposición de Venezuela a retomar el diálogo, suspendido tras la extradición a EE.UU. del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Maduro.

De hecho, Guterres, a través de su portavoz, llamó a las dos partes a comprometerse a una «negociación inclusiva y significativa, con pleno respeto de los derechos humanos y el estado de derecho».

Asimismo, Cabello dijo que «quien rompió eso (el diálogo) no fuimos nosotros. Quien rompió que Venezuela no fuese un suplidor de energía, de petroleo en este caso, de Estados Unidos seguro no fuimos nosotros. No vean para acá, ni la ONU tiene que meterse en eso». EFE