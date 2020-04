El diputado de la Asamblea Nacional, Stalin González aseguró que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está prácticamente en quiebra.

González refirió, que para el año 2000, Venezuela producía 3 mil de barriles diarios, siendo el quinto productor mundial de petróleo y contaba con la refinería más grande del mundo, mientras actualmente el panorama es diametralmente opuesto.

“Luego de 21 años de mala gerencia y corrupción Pdvsa produce apenas 750 mil barriles diarios, cayendo su producción un 75%, además está endeudada y sin capacidad de surtir al país de gasolina” enfatizó.

El parlamentario expresó la preocupación por la falta de gasolina en el país y la crisis que atraviesa Venezuela en medio de la pandemia.

“Es triste ver a la población sorteando tantas dificultades, los médicos que no pueden movilizarse sin combustible para poder cumplir con su labor, también los productores que no pueden adquirir materia prima y ahora se le suma la pérdida de sus cosechas por no tener cómo trasladarlas”.