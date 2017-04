Un disparo de fusil que le penetró por el abdomen en sentido descendente y le cercenó la arteria femoral recibió Mervins Fernando Guitian Díaz (26), trabajador con discapacidad motora y auditiva moderada y discapacidad psicosocial, que se desempeñaba como supervisor de mantenimiento en la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía de Sucre.

Guitian vivía en el barrio Sucre de Petare, de donde salió el jueves a las 9 de la noche rumbo al barrio 5 de Julio, para buscar un trozo de carne en la casa de una tía.

Su abuela Nelvis Díaz relató que Mervins llegaba al barrio cuando se registraba una protesta, intentó correr, pero recibió el disparo.

Inicialmente fue llevado al hospital Pérez de León, pero consideraron que su caso era muy grave y lo refirieron al Domingo Luciani, donde falleció durante la operación.

En el hospital le aseguraron a la señora que fue un tiro de fusil y no un perdigonazo lo que recibió Mervins, y los vecinos dijeron que lo balearon cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana reprimían una protesta.

El joven tenía 9 años laborando en el ente municipal, era el mayor de 3 hermanos y desde los 10 años vivía con su abuela, tras el fallecimiento de su madre.

Díaz exige que se haga justicia. “Mi nieto era un niño especial, le daban ataques epilépticos y tenía un retraso de 4 años. El no estaba manifestando, no se metía en eso, iba para la casa de su tía. Todos dicen que fue la Guardia Nacional la que me lo mató”.

El Ministerio Público designó a los fiscales 80 nacional Elvis Rodríguez y 125 de Caracas, Jorge Rebolledo, para investigar la muerte de Mervins Guitian.