Zulma López/Diario de los Andes

A propósito del Día Internacional de la Mujer, las docentes del estado Táchira nuevamente exigieron salarios justos para seguir cumpliendo con su labor de formar a los niños y jóvenes que asisten a las diferentes instituciones educativas.

Este 8 de marzo, las educadoras del Táchira nuevamente salieron a las calles a conmemorar el día de la mujer y a exigir los derechos que se han ganado durante muchos años de luchas. «Vamos a seguir luchando por un sueldo digno porque para eso nos graduamos, y nos formamos para formar al ciudadano y exigimos al gobierno de Venezuela que nos escuche y por eso seguiremos en las calles», manifestó Carla Castellanos, docente tachirense.

Castellanos agregó que la mujer profesional tiene que limpiar casas, vender empanadas , vender lo que pueda para poder subsistir. Señaló que con el sueldo que devengan de 130 o 200 bolívares no les alcanza para cubrir sus necesidades y por eso es que salen a las calles a luchar por un salario digno.

Luz Mariana Ramírez, es una docente del estado Barinas y este 8 de marzo se encontraba en el estado Táchira, apoyando a sus colegas en la lucha que mantienen por mejores condiciones laborales. Ramírez sostuvo que la situación de la mujer venezolana es muy difícil, toda vez que el salario no les alcanza ni para trasladarse a sus sitios de trabajo.

Considera que las mujeres son las más golpeadas con la situación económica, pues además de docentes son madres y tienen muchos responsabilidades con los hijos y con la familia , «cómo es posible que el sueldo no nos alcance para nosotros llegar a nuestras instituciones, hoy es un día para nosotros seguir en las calles, luchando y para conmemorar nuestro día», expresó.

Entretanto Elizabeth Paz, quien también es educadora, dijo que actualmente es muy difícil ser mujer y poder cubrir todo lo que necesitan, tomando en cuenta que el salario no alcanza ni siquiera para una cuarta parte de la cesta básica. Narró que hoy en día, es complicado comprar los útiles de uso personal como cremas, desodorantes, champú, colonias, ropa y zapatos.

Paz, quien cree que deben tener un sueldo de 600 dólares, admitió que ha dejado de comprar algunos útiles personas para poder comer, «claro que sí se ha dejado porque primero está la alimentación y luego viene lo demás», señaló.

No quiso contar qué ha dejado de comprar para poder comer y afirmó que si compra carne no puede comprar verduras. Indicó que no solo las mujeres del gremio docente están atravesando una difícil situación, también todas las que trabajan en la administración pública.

Periodismo en Alianza