El presidente nacional de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, denunció este domingo que a más de 85% de la población venezolana hoy se le niega educación de calidad producto de la terrible crisis que vive el país y que ha devorado al sistema de educación público oficial.

“La educación se convirtió en un privilegio para muy pocos, Enviar a un niño a la escuela cuesta cerca de 300. dólares (…) Es la destrucción de la educación por parte del socialismo, por eso reiteramos que esto no se trata solo de un mal gobierno, es un modelo político que acabó con nuestro sistema educativo”, enfatizó el máximo portavoz del partido de la educación en entrevista con Idania Chirinos, para el programa “En La Tarde” de NTN 24.

Antonio Ecarrio subrayó que el sistema educativo entró en una etapa de ruina total producto de las políticas erradas del socialismo del siglo XXI, tras mencionar que no hay infraestructura, los alumnos no tienen que comer, ni pueden acceder a libros, así como los maestros son los peores pagados del continente percibiendo solo $2 al mes.

Al ahondar en la dramática situación que padecen los educadores criollos, el dirigente del Lápiz detalló que, según estudios de la Fundación Arturo Uslar Pietri, “al menos 60% de los profesores han abandonados las aulas de clase”.

“Durante los años de la democracia el maestro venezolano eran los profesionales más estables, hoy no tienen ni como vestirse”, lamentó.

Al ser consultado sobre la incorporación de egresado del plan Chamba Juvenil preparados como “docentes express”, el opositor reiteró su rechazo categórico; y atribuyó esta medida a que los docentes siempre han sido un obstáculos para un gobierno que pretende acabar con la libertad.

Ecarri expuso que el drama social que viven todos los venezolanos agobia especialmente a niños que, entre muchos otros obstáculos, deben sortear la falta de transporte para llegar a la escuela. Un ejemplo de ello lo vivieron tres alumnos de la Escuela Andrés Bello, en Valle de La Pascua, que murieron al caer de unidades transporte improvisados.

“No tienen que comer, no tienen como vestirse, no tienen cómo llegar y para completar, no tienen maestros. El socialismo le cerró las puertas a la escuela venezolana“, refutó Antonio Ecarri.

