EE.UU. afirma que no puede anularse lo que pasó el 22 de octubre

Palmieri pidió un momento para reflexionar sobre los avances que se han hecho en materia política y apreciar lo importante de la reunión de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana. “Se ha lanzado un proceso que todos los venezolanos quieren: lograr una elección en 2024 justa, libre y competitiva. En este momento estamos en camino hacia ese destino”.

Señaló que antes de Barbados mucha gente le decía que no se iban a realizar las primarias, que Nicolás Maduro y su gente no lo iban a permitir, que no podrían participar candidatos inhabilitados. “Es un hecho interesante lo que pasó el 22 de octubre. Debemos reflexionar un poquito en ese importante avance en vez de comenzar a desarticular el acuerdo por algunas medidas o algunas cosas que están pasando”, afirmó.

En conversación con El Nacional, vía Zoom, hizo un llamado a los venezolanos que intentan ingresar a EE UU de manera ilegal. “Los que no lo hagan legalmente los vamos a devolver a Venezuela de la manera más humana que podamos”.

Palmieri pidió utilizar las vías legales. “No pongan en riesgo sus vidas caminando por lugares sumamente peligrosos”, dijo.

EE UU: “No puede anularse lo que pasó el 22 de octubre”

—¿El triunfo de María Corina Machado es importante para el gobierno de EE UU?

—Es obvio que un sistema que quiere ser más democrático y tener elecciones competitivas hay que respetar el principio fundamental de que los partidos oponentes en una elección pueden escoger su propio candidato. En ese sentido, María Corina Machado ha obtenido una clara victoria, un apoyo casi incondicional, más de 90% de apoyo, para ser el candidato de una oposición democrática unida. Eso es un hecho. No puede anularse lo que pasó el 22 de octubre.

¿Si no se cumplen los acuerdos de Barbados volverán las sanciones?

—Sí. El secretario de Estado Antony Blinken en su declaración ante el Congreso de EE UUlo ha dicho muy claramente: el cumplimiento de los acuerdos es fundamental para llegar a 2024 a elecciones competitivas. Si no cumplen con los compromisos estamos dispuestos a revisar todos los incentivos que hemos puesto sobre la mesa.

—¿Después de la reunión de Barbados ha habido acercamiento del gobierno de EE UU con el de Nicolás Maduro?

—Ahora mismo tenemos un equipo de la administración de seguridad de transportación viendo cómo está la situación en Maiquetía. Es una primera visita de funcionarios de gobierno de EE UU desde hace mucho tiempo. En ese sentido estamos avanzando en los intereses incluidos en los acuerdos.

—¿Hay negociaciones sobre los estadounidenses detenidos en Venezuela?

—Es un tema muy importante para mí, para la embajada y el gobierno y para el pueblo de EE UU. No queremos estadounidenses detenidos en otros países bajo circunstancias que no están muy claras. Vamos a estar trabajando con los representantes de Nicolás Maduro para liberar a esos presos.

Abrir la embajada en Venezuela va a requerir algunos pasos

—¿La posibilidad de una embajada nuevamente en Caracas? ¿Es algo factible a corto plazo? ¿A mediano plazo?

—Es importante porque será mucho mejor tener nuestro consulado operando en Caracas para que la gente no tenga que viajar al extranjero, pero el proceso de restablecer una embajada dentro de Venezuela va a requerir algunos pasos. Yo espero que tengamos la oportunidad de enviar otras visitas vinculados a los intereses sobre los que queremos avanzar. Abrir de nuevo una embajada es complicado, pero puede ser una aspiración si logramos unas elecciones justas, libres y competitivas.