Temprano, la cadena CNN reportó que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en Afganistán contra un planificador del grupo terrorista ISIS-K, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos. “Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo hoy una operación de contraterrorismo en el horizonte contra un planificador de ISIS-K. El ataque aéreo no tripulado ocurrió en la provincia de Nangahar de Afganistán. Los primeros indicios son que matamos al objetivo. No sabemos de víctimas civiles”, agregó, según CNN

Por los momentos no hay más información al respecto

The US has conducted an airstrike in Afghanistan against a planner for terrorist group ISIS-K, according to a US Central Command statement https://t.co/x1spNcVjhj

— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 28, 2021