Los Estados Unidos seguirán apretando las sanciones contra el petróleo y sus derivados hasta que se restablezca la libertad y la democracia en Venezuela. Las empresas internacionales que continúan haciendo negocios con Pdvsa sancionados están en aviso.

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aclaró a través de sus redes sociales, que el cerco implementado por los EEUU a los funcionarios del gabinete de Maduro, seguirá hasta salga del poder, para así lograr la restitución de la democracia en Venezuela.

Bolton señaló que el cruel mal manejo de Maduro y la incapacidad de gobernar han impulsado a millones a huir de Venezuela.

“Ahora el régimen permite que los alimentos se desperdicien mientras las familias pasan hambre, y los venezolanos sufren en líneas de días, largas para cubrir las necesidades básicas”, recalcó.

El funcionario estadounidense en cambio alabó el hecho de que el presidente interino Juan Guaido y la Asamblea Nacional ofrecen unidad y democracia para iniciar el camino hacia el restablecimiento de la democracia y la prosperidad en Venezuela.

“El mundo debe trabajar con el presidente Guaido para evitar que la crisis humanitaria en Venezuela empeore”, precisó.

John Bolton hizo un llamado de atención a todas las empresas internacionales que tienen negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y advirtió que están sobre aviso, ante la posible radicalización de las sanciones, concretó.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 8, 2019