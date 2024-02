El Atalanta salió victorioso del siempre complicado duelo ante el Génova (1-4) en su feudo y mantiene muy vivo el sueño de volver a la Liga de Campeones la próxima campaña.

Del estadio Luigi Ferraris de Génova (norte), el que mejor porcentaje de asistencia de toda la Serie A maneja, es muy difícil salir con vida.

Pero esta vez ni el español Josep Martínez bajo palos, ni el argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui, ni la sensación del campeonato, el islandés Albert Gudmundsson, pudieron frenar a una ‘Dea’ desatada que acabó con la racha de 8 partidos seguidos sin perder de los locales, la última vez derrotados el pasado 10 de diciembre.

Y es que si el Bolonia de Thiago Motta aprieta, el Atalanta de Gian Piero Gasperini no falla. No sienten la presión sus jugadores, que juegan con la libertad de quien no parece jugarse nada.

El ejemplo más claro es quizá el de DeKetelaere. El talento belga no cuajó la pasada campaña en el Milan, pero está sacando a relucir todo su potencial con los de Bérgamo. Volvió a marcar, el cuarto tanto en sus últimos 4 partidos. Una volea desde fuera del área en el minuto 21 que puso en la escuadra, inalcanzable para el meta español del Génova.

Consiguió empatar el Génova por medio del ucraniano Ruslan Malinovsky, que culminó la jugada colectiva del Génova con uno de sus clásicos fusiles con la pierna izquierda.

Pareció marear al Atalanta el gol encajado, pero a los 5 minutos apareció Koopmeiners con un lanzamiento de falta perfecto que puso a la cepa del palo para volver a poner por delante a los suyos.

Llegó a aumentar la ventaja la ‘Dea’ con el tercer del italiano Giorgio Scalvini, que marcó descalzo, pero el VAR revisó la jugada durante 5 largos minutos y avisó al colegiado de que el disparo del central fue ligeramente desviado por el croata Mario PAsalic, en posición de fuera de juego.

La decisión despertó al Génova para los minutos finales. Sufrió el Atalanta con cada ataque de los locales, desatados, volcados en busca de un empate que nunca llegó.

De hecho, fue en dos contras en el tiempo en la que el Atalanta cerró el duelo con un tanto del italiano Davide Zappacosta -exjugador del Génova que no celebró el tanto- y otro del debutante maliense El Bilal Toure.

El Atalanta consiguió salir airoso del siempre complicado duelo ante el Génova, sumó su quinta victoria consecutiva y mantiene la cuarta plaza y un colchón de 3 puntos para soñar con la ‘Champions’; mientras el Génova se mantiene en la zona media de la tabla.

