Dado el gran interés que generó mi anterior artículo “El caso del avión incautado a Nicolás Maduro” y por cuanto es un tema que se encuentra en evolución, he decidido publicar esta segunda parte con nuevas revelaciones y produciré otros en caso de nuevas informaciones.

MADURO ESTÁ DESESPERADO

Nicolás Maduro sigue desesperado por la retención del avión. Además de la filípica radio televisada que emitió en su auditorio contra el presidente y demás autoridades argentinas y -por supuesto- contra Estados Unidos, mandó a su procurador Reinaldo Muñoz Pedroza a dar poder a dos famosos abogados de Buenos Aires -Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro- para que lo representen reclamando la devolución de la aeronave. Esto nos lleva al tema de la validez de la representación judicial de Venezuela en el exterior, que como sabemos usurpa el mencionado Muñoz Pedroza quien viene actuando ilícitamente como procurador general lo cual Estados Unidos ha rechazado pues en sus tribunales no se le se reconoce como tal, ello solo lo hacen con el Procurador designado por Juan Guaidó y con los abogados que este nombra.

EL PROCESO SOBRE LA INCAUTACIÓN DEL AVIÓN HA DE LITIGARSE EN LA CORTE DE DISTRITO DE WASHINGTON DC

El expediente relativo al avión responde a la solicitud de una Corte de Estados Unidos a la justicia de Argentina, esto en base a convenios firmados entre los dos países. Y fue dicha Corte la que pidió que detuvieran y le remitieran esa aeronave. Por tanto es un proceso a tramitarse en aquella jurisdicción donde -repito- no se reconoce, se rechaza, la representación judicial del régimen de Maduro.

LA SOLICITUD DE LA JUSTICIA NORTEAMERICANA

El Departamento de Justicia de EE.UU solicitó a la Corte del Distrito de Columbia en Washington D.C dictar medida de incautación de la aeronave de EMTRASURretenida desde el pasado 6 de junio por posibles vínculos con el terrorismo internacional, y además porque su traspaso desde la iraní Mahan Air se hizo con violación a la prohibición del Departamento del Tesoro de toda actividad comercial con Irán por ser eje del terrorismo internacional.

El proceso judicial está actualmente radicado en Buenos Aires en manos del juez federal Federico Villena quien lo tramita bajo demanda de la Fiscal Federal Cecilia Incardona, ella como receptora del requerimiento del tribunal norteamericano solicitó la retención del avión y su remisión a EEUU. Esta Fiscal obra además por denuncia de una poderosa organización judía denominada Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que ya ha sido admitida como parte querellante en el proceso, y también por fuerzas parlamentarias que en este caso encabezan los diputados de Buenos Aires Gerardo Milman y Ricardo López Murphy.

Tanto dicha organización como los diputados citados son abanderados de la lucha anti terrorista desde los dos monstruosos atentados, uno en fecha 17 de marzo de 1992 que fundamentalistas islámicos ejecutaron contra la embajada de Israel en el centro de Buenos Aires haciéndole estallar un coche-bomba que dejó un saldo de 29 muertos y cientos de heridos, y otro el 18 de julio de 1994 con una bomba en la mutual judía AMIA que dejó 83 muertos y centenares de heridos. Investigaciones detectaron que el material explosivo utilizado en esos eventos fueron introducidos al país por agentes de la organización terrorista Hezbolá.

COMO ENTRÓ EN SOSPECHAS EL AVIÓN

Los hechos que encendieron las alarmas de este caso primeramente fueron los relativos a las peripecias del avión con bandera venezolana tocando Rusia, México, Paraguay, Aruba y Argentina bajo declaración de estar transportando cargas como autopartes y cigarrillos. Luego el tema de la gasolina que en varios aeropuertos se negaron a suministrarle. A esto se sumó la presencia en la tripulación de 5 funcionarios iraníes, y además el historial de la aeronave registrada primero con propiedad de la línea iraní Mahan Air y luego vendida a la venezolana Conviasa y luego por ésta a la otra empresa venezolana Emtrasur, operación que se ejecutó triangulándola en Dubai de Emiratos Árabes, todo lo cual alertó a las autoridades estadounidenses, primero al Departamento del Tesoro porque en esos traspasos del avión se violaron prohibiciones de realizar actos de comercio con Irán. Y luego al Departamento de Justicia que ante informaciones del FBI sobre conexiones terroristas pidió a la Corte Federal de Washington DC que dictara una medida de incautación del avión y su envío a Estados Unidos.

SE INICIÓ EL PROCESO JUDICIAL EN ARGENTINA

La Corte de Washington admitió la demanda del Departamento de Justicia y ante el cúmulo probatorio que le consignó el FBI dictó la incautación y envió el requerimiento a Buenos Aires donde fue recibido por la Fiscal Federal Cecilia Incardona quien a su vez con toda prontitud la tramitó por ante el Juez Federal Federico Villena.

El juez Villena admitió y decretó la incautación así como la inmovilización del personal de tripulación integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes, y accediendo así a la petición fiscal y también de la querellante Asociación Israelita DAIA y seguidamente separó ambas causas.

LA REACCIÓN DE MADURO

Nicolás Maduro en un primer momento atacó el caso desde su particular manera convocando a una concentración de partidarios suyos en un auditorio y allí se desató en toda clase de insultos contra el gobierno de Argentina, contra su presidente y contra la Fiscal Cecilia Incardona. También hizo realizar una sesión de su ilegítimo parlamento donde Pedro Carreño hizo lo propio cargando en su particular leguaje soez contra el presidente argentino e igualmente contra la fiscal, pero muy rápidamente se dieron cuenta que eso no les llevaría a nada, y entonces cambiaron la línea de ataque.

En un evidente retroceso de su primer arranque, Carreño se trasladó en otra actitud a la embajada de Argentina y formalizó una petición de que se devolviera el avión. Allí recibió una dura reprimenda del embajador Oscar Laborde quien vía tuiter informó haber reclamado fuertemente a Carreño los insultos proferidos contra las autoridades argentinas

EL PROCURADOR DE MADURO Y SU ILEGITIMIDAD

Maduro en su retroceso decidió meterse en el juicio y entonces mandó a su procurador Reinaldo Muñoz Pedroza a que constituyera abogados para que en nombre de Venezuela actuaran en el caso, y así lo hizo, y los antes nombrados abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro se presentaron en el tribunal solicitando la devolución de la aeronave, lo cual fue denegado. El tribunal también rechazó el pedido de estos abogados de ser tenidos como representantes del gobierno de Venezuela y de la empresa Emtrasur.

EL PROCURADOR DE GUAIDÓ DEBE ACTUAR

Esa es la situación judicial al momento de redactar este artículo y desde aquí nos preguntamos que espera la representación judicial del gobierno interino para intervenir lo cual es procedente ya que ese proceso ha de ventilarse en tribunales norteamericanos donde es reconocido. No se tiene conocimiento de alguna actividad al respecto del Procurador Enrique Sánchez Falcón quien ya debería haber hecho saber al juez y a la fiscal del caso que apoya la decisión de la Corte Federal del Distrito de Columbia respecto a la retención del avión y su traslado a Estados Unidos para determinar tanto la ilicitud de la adjudicación de Irán a Venezuela como la implicación de actividades del terrorismo internacional en ello.

Si el Procurador Sánchez Falcón interviene en el caso en Argentina contaría con el apoyo de la Asociación Israelita DAIA que está constituida como parte querellante en el expediente, como también de los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy quienes ya están actuando en esta causa.

Sugerimos al Dr. Sánchez Falcón que exija profundizar en la investigación sobre el entramado del traspaso del avión a Conviasa y luego de ésta a Emtrasur. Cuánto dinero se invirtió en ambos casos. De dónde salieron esos recursos. Porqué el avión se compró a la iraní Mahan Air a favor de Conviasa y luego esa lo vendió a Emtrasur. Donde está el registro de esas operaciones, su documentación legal. Porqué esos traspasos se realizaron en Dubai. Porqué ese avión siendo propiedad del Estado y supuestamente para realizar ayuda humanitaria se estaba utilizando para transportar mercancías como autopartes y cigarrillos. Que negocios eran esos.

LOS VENEZOLANOS DE LA TRIPULACIÓN QUE ESTÁN IMPUTADOS: En cuanto a la tripulación, cuyo caso se tramita en expediente separado al del avión, se ha informado que salvo los 5 iraníes, los 14 venezolanos están en libertad, pero con prohibición de salida del país y 5 de ellos sujetos a investigación, específicamente Mario Arraga Urdaneta, Victor Pérez Gómez, Victoria Valdiviezo Marval, José García García Contreras y Cornelio Trujillo Candor, quienes así aparecen en la carátula del expediente del caso distinguido con la nomenclatura FLP 26547/2022.

LISTA COMPLETA DELOS TRIPULANTES

Zeus Andrés Rojas Velásquez. Lugar de nacimiento Caracas, CI: 154466370 Pasaporte 154466370

Nelson Alberto Coello. Lugar de nacimiento Maracaibo. CI: 6748957. Pasaporte 093307736

Albert Eloy Ginez Pérez. Lugar de nacimiento Caracas. CI: 20759917

Vicente Antonio Ragas Tenías. Lugar de nacimiento Maracay. CI: 7254939

Vicente Antonio Ragas Tenías. Todo igual solo que son dos pasaportes con diferente numeración, uno de 2014 y otro de 2017

Mario José Arraga Urdaneta. Lugar de nacimiento Zulia. CI 16987591. Pasaporte de servicio 045966020

José Gregorio García Contreras. Lugar de nacimiento La Guaira. CI: 11644905. Pasaporte: 137317318.

Cornelio Antonio Trujillo Candor. Lugar de nacimiento El Tigre. CI: 4506551. Pasaporte 141175508

Ricardo Antonio Rendón Oropeza. Lugar de nacimiento Caracas. CI: 20175248. Pasaporte 119048779.

Victoria Vanessa Valdiviezo Marval. Lugar de nacimiento Aragua. CI: 17470313. Pasaporte 1616788667.

Armando Antonio Marcano Estredo. Lugar de nacimiento La Guaira. CI: 19627584. Pasaporte 148851053.

Victor Manuel Pérez Gómez. Lugar de nacimiento Distrito Capital. CI: 14312154. Pasaporte 045966062

José Miguel Ramírez Martínez. Lugar de nacimiento La Guaira. CI: 18931262. Pasaporte 085938119

Víctor Manuel Pérez Gómez. Lugar de nacimiento Distrito Capital. CI: 14312154. Pasaporte: 162312825

Jesús Enrique Landaeta Oraa. Lugar de nacimiento Caracas. CI: 10872854. Pasaporte 159774160.

Ángel Alberto Marín Ovalles. Lugar de nacimiento La Guaira. CI: 6497919. Pasaporte 186064490