El futbolista colombiano Hugo Rodallega, que milita en el Independiente Santa Fe de Bogotá, denunció haber sufrido insultos racistas en el estadio del Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el marco del encuentro que disputaron este martes ambos equipos por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana.

«No mejoramos como humanidad nosotros. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero, en el mundo entero. No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, que eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa… Que te llamen mono, que te llamen negro, es una falta de respeto», declaró el delantero, de 37 años, al término del choque.

Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, Rodallega reconoció que puede haber discusiones y peleas durante un partido, puesto que «son problemas que pasan adentro de una cancha»; algo que no justifica, en ningún caso, los insultos y cánticos racistas.

«Que la gente empiece a meterse con la gente por la raza, en vez de rabia, me da tristeza. A mí no me duele que hayamos perdido, me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Ellos hoy no nos respetaron a nosotros», aseveró el futbolista.

En respuesta, el presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Mariano Cowen, aseguró que el club argentino trabaja «para combatir toda forma de discriminación», afirmando que la institución abrirá una «investigación interna» para esclarecer quién profirió esos cánticos racistas.

«Entiendo lo que dice Rodallega, no lo voy a normalizar, me parece espantoso. Hay que seguir combatiéndolo», aseveró Cowen este miércoles en declaraciones al canal de noticias TN, para agregar que el conjunto bonaerense también fue «muy maltratado» en su visita a Colombia.

«Nosotros fuimos muy maltratados en Colombia, muy maltratados; prueba de eso es que Independiente Santa Fe recibió sanciones por parte de Conmebol (…). Nosotros, desde que empezamos la copa, en las redes trabajamos para que la gente no haga ese tipo de cosas, pero eso de que nos trataron bien… Es una mentira muy grande», puntualizó el dirigente.

Las declaraciones de Rodallega se produjeron en medio de la conmoción internacional por los cánticos racistas que sufrió el brasileño Vinicius Júnior durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid del domingo pasado.