“Al cine no se detiene y aún hay mucho por mostrar,a pesar de los tiempos que corren,a raíz de una pandemia china”.

Gustavo Velutini Luning

@cinefilo50

Del 30 de octubre al 5 de noviembre, estará desarrollándose el “Espanto Film Festival” en su segunda edición, bajo la dirección de todo un equipo de “Emprendedores Creativos”, liderado por Enrique Montoya, quienes desde el año pasado comenzaron esta iniciativa de formar una cita fílmica como de cortos del séptimo arte mexicano e internacional, con el fin de promover espacios de encuentros y de mostrar lo mejor de lo mejor de un género de culto y comercial, del llamado “Terror y Fantasía”.

El Festival Internacional Cine de Terror, Horror, Suspenso y Ciencia Ficción Vol.2 (Espanto Film Fest) tiene como sede a Pachuca de Soto, Real del Monte y Cd. Sahagún, en el estado de Hidalgo, México.

Este festival posee el título de competitivo, por tal motivo se otorgara la premio “Calavera Espanto”, cuya trofeo posee forma de Calavera..

La programación de este año reúne 20 largometrajes de estreno dentro del mercado mexicano, tanto producciones de nacionales como internacionales, además, está se contempla la proyección de 80 cortometrajes, provenientes de distintos puntos del mundo, repartidas en 8 secciones, encabezados por “Espanto: largometrajes internacionales”, “Espanto: cine mexicano”, “Espanto Corto Mexicano”, “Espanto Corto Internacional”, “Espanto Corto Experimental Mexicano”, “Espanto Corto Experimental Internacional”, “Espanto Corto Iberoamericano” como “Espanto Guión y Espantito” (sección que reúne cortometrajes realizados por niños menores de 13 años).

De la primera a la segunda edición

Entre 20 y 24 de noviembre del 2019 tuvo lugar el estreno del Festival Internacional Cine de Terror, Horror, Suspenso y Ciencia Ficción (Espanto Film Fest Vol.1), que se desarrolló en el Centro Cultural del Ferrocarril en Pachuca.

Este festival consigue hacerse realidad gracias a Enrique Montoya y su equipo de trabajo, que buscaron y siguen impulsando la idea de promocionar los trabajos fílmicos y cortos del género de terror y derivaciones.

En diferentes ruedas de prensa Enrique Montoya, ha afirmado: _“La importancia de realizar el “Espanto Film Fest” en el Estado de Hidalgo, México, es por la riqueza que existe en las historias, leyendas, mitos y tradiciones que se albergan en la cultura hidalguense, por lo que el festival es multidisciplinario teniendo como primer plano el Cine y sus ramificaciones de terror”_.

También ha reiterado varias veces que en el desarrollo del mismo habrá presentaciones musicales. Van dos ediciones, pero ha comentado que con el pasar de los años se irán incorporando sorpresas relacionadas con el susto y de maravillosos momentos fílmicos, todo esto con el claro apoyo de la Secretaria de Cultura del Estado de Hidalgo, de la iniciativa privada y de los patrocinadores que comienzan a unirse al festival.

En la edición del 2019 se tuvo una programación de más del cincuenta por ciento de proyectos realizados en México, donde destacaron -por citar-: “Cosmética Terror” de Fernando Simarro, “Some Be” de Hector Aguilar, “Trauma” de Lucio Rojas, “Clementina” de Jimena Monteoliva como el thriller “Infección” de Flavio Pedota.

El palmarés del VOL.1 fue el siguiente:

_Corto internacional: “Room of Rent” de Fernando Simarro, _Corto Mexicano: “Duermete Niño” de Freddy Chávez Olmos

_Premio del público:“Amistad Constante Más Allá de la Muerte” de Eduardo Morales

_Largometraje Internacional: “A Night of Horror” de Luciano & Nicolás Onetti y

_Largomatraje Mexicano “Rendez-Vous” de Pablo Olmos Arrayales.

Ya el volumen 2 del festival, esta en marcha hasta el 5 de noviembre.

Películas participantes desde VOL.2

Esta segunda edición aumenta su alcance, por abarcar no solo a los cinéfilos y amantes del terror de México, sino que el “Espanto Film Fest Vol.2” es noticia y visible en muchos países de América Latina, Estados Unidos y Europa, gracias a alianzas entre los organizadores, la Red Iberoamericana de Festivales de Cine (IberoFest) y la Unión de Festivales Internacionales de Cine (Unifest).

Igualmente están las asociaciones establecidas con las plataformas Filmin Latino y Planisferio, que están siendo sedes virtuales de la programación y proyección mundial de la muestra, que comenzó este 30 de octubre y se prolongara hasta el 5 de noviembre.

El film inaugural resulta ser una antología chileno-italiana-inglesa, titulada “ILL: Final Contagium”, de Kai E. Bogatzki, Domiziano Cristopharo, Lucio A. Rojas y Lorenzo Zanoni. Una película de ficción contada desde cuatro perspectiva y una temática central, por pasearse por una realidad tan actual, una pandemia.

La cinta muestra un virus experimental creado por un científico en Chile (que muy bien, pudiera ser China el escenario), lo cual comienza a propagarse a través del dinero, originando una verdadera catástrofe epidemiológica a nivel mundial.

Cualquier similtud con realidad, es pura coincidencia. En fin, esta producción es poseedora de escenas muy fuertes, logradas gracias a los maquillajes y efectos especiales.

El film esta incluido en la sección Espanto: largometrajes internacionales, que muy bien puede verse en streming, además, ayer se exhibió en el autocinema Deluxe de Pachuca (ayer 30/10).

No solo cinematografía chilena busca ganar el “Caravela Espanto”, sino que también compiten en el bloque “Espanto largometrajes internacionales”, los filmes: “Flesh City” de Thorsten Fleisch (Alemania), “Deathcember” de Alemania, “Nick” de Josep Pozo (Andorra), “Matar al dragón” de Jimena Monteoliva (Argentina), “Mirada de cristal” de Ezequiel Endelman & Leandro Montejano (Argentina), “Lava” de Ayar Blanco (Argentina), “Rebobinado” de Juan Francisco Otaño (Argentina), “Zombies en el cañaveral _El documental_” de Pablo Schembri, (Argentina), “Cabrito” de Luciano de Azevedo (Brasil), “Seji” de Ramón Poveda Arriati (Chile), “Sant Martí” de Albert València Deulofeu y David Ruiz (España), “Anonymus Animals” de Baptiste Rouveure (Francia), “Diablo Rojo” de Sol Moreno (Panamá), “Asylum: Twisted Horror and Fantasy Tales” de Nicolas Onetti (Nueva Zelandia), etc.

De las películas de México que se verán y concursaran, están “Masacre en Teques” del Director Rodrigo Hernández, “Feral” de Andrés Kaiser como “El diablo me dijo que hacer” de Alejandro G. Alegre, “Amor Mutatante“ de German Rodríguez y “Caos” de José Medina, entre otras.

También se suman a las películas, todos los cortos seleccionados, tanto lo de factura mexicana e internacionales.

Segunda edición en marcha y ya está reconocido en Latinoamérica

Increíblemente cierto, ya el Espanto Film Fest como tal, se inscribe en el universo de festivales de cine, que tienen al género del terror y fantasía como protagonista de sus secciones y de sus distintas premiaciones.

En Europa el número uno de este conglomerado de festivales competitivos, lo es el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña _Sitges_ (que este año ya celebro su 53 edición, en España).

Otra cita de terror de importancia en España, resulta ser la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que este año celebrando su capítulo número 31, justo inauguro este 30 de octubre y se prolongará hasta el 6 de noviembre.

Ellos inauguraron con la película “Península” del coreano Yeon Sang-ho. Este festival está teniendo lugar entre el Teatro Principal y el Teatro Victoria Eugenia (mítico teatro, muy ligado a la historia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián). La cinta francesa Mandíbulas (Mandibules; Quentin Dupieux, 2020), clausurará este 6 de noviembre. La sección oficial esta Semana, reúne 18 largometrajes y 33 cortos (13 en la sección internacional, 7 cortos de animación y 13 españoles).

En otro tanto, está el ascendente y joven Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, el cual tendrá lugar del 13 al 21 de noviembre, en su 4ta edición.

Por la zona de América, existe la llamada “Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico”, que reúne varias iniciativas de festivales de cine fantástico y de horror de Latinoamérica, donde se encuentran el “Santiago Horror Film Festival” de Chile, el “Insólito Film Fest” de Perú, el “Cine horror Bahía” de Brasil, “Cinefantasy” (Brasil), “Zinema Zombie” (Colombia), “Panamá Horror Film Festival” (Panamá), “1000 Gritos” (Argentina), “Fantasmagoria” (Medellin-Colombia), “Terror Córdoba” (Argentina) como el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México _M.C.A.B.R.O_ (este se realizó del 25 al 30 de agosto, en su edición XIX).

A seguirle la pista al Espanto Film Fest VOL.2