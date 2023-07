Estuve en la audiencia en la Corte del Dtto Sur de New York, allí estaba él, no con las esposas puestas, ni con la braga naranja, sino con una simple franelita blanca. Así lo vi a poca distancia durante el acto. Ese detalle me llamó la atención y me dio la impresión de que podría ser un indicio de que ya hay negociación, que esa fue una previa concesión indicativa. Y en verdad que comparando con la misma audiencia correspondiente a Alex Saab uno se pone a pensar…

Ahora bien, este caso ha sido una larga travesía de la justicia norteamericana tras el general Hugo Carvajal, alias “el Pollo” hasta que finalmente lo tiene en su poder. Fue un hombre muy poderoso en los tiempos de Chávez, el de mas alta confianza suya en temas de inteligencia y contrainteligencia militar y civil, la conexión mas inmediata del gobierno con el de Cuba y con la guerrilla colombiana. Entre tantas otras cosas manejó la sospechosa medida de expulsar de Venezuela a la DEA.

Carvajal es una de las piezas más valiosa -si nó la mas valiosa- que hasta ahora ha logrado la DEA. El hombre, además de que ha realizado múltiples actos contra Estados Unidos, fundamentalmente llevándole “veneno” que es como dicen los informes oficiales refiriéndose a las drogas, hasta su participación en conjuras de otra naturaleza.

Esta historia se inicia el 7 de agosto del 2005 cuando Hugo Chávez expulsó a la DEA lo cual justificó diciendo que era un asunto de soberanía, y acusó a la organización de utilizar como máscara la lucha contra el narcotráfico para, por el contrario, apoyarlo. Esa decisión tuvo intrincados episodios previos que manejó precisamente Carvajal quien dos años antes, en el 2003, había sido nombrado como subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) rápidamente ascendido a director de la misma teniendo como encargo inmediato la expulsión de la mencionada policía antidrogas norteamericana, medida que según informes de inteligencia fue preparatoria para convertir a Venezuela en principal centro de distribución de cocaína para EEUU, todo de la mano con el gobierno cubano.

En aquellos tiempos Chávez y su entorno se creían todopoderosos, inmunes a investigaciones o a respuestas a sus actos por arbitrarios y delictivos que fueran. Eran los años de gloria, del abuso, de la arbitrariedad, del delito hecho gobierno que por solo recordar sus nefastas consecuencias, además de lo que aquí vengo tratando tenemos las fatídicas expropiaciones que hoy tiene al país al borde de la ruina.

PRIMER EXPEDIENTE. La DEA no le quitó el ojo al narcotráfico que entonces tuvo epicentro en el país, le mantuvo seguimiento y fue acumulando pruebas que por primera vez fueron consignadas por el entonces Fiscal General de EEUU, Preet Bharara, ante un Gran Jurado constituido ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 3 de agosto del 2011 donde se formó el expediente 1:11-cr-00205-AKH en el cual constan los cargos que a Carvajal se le formularon por introducción de 5.600 kilos de cocaína vía México y que el dinero obtenido por esa actividad fue trasladado a New York.

SEGUNDO EXPEDIENTE. Luego, en fecha 16 de mayo del 2013 el Fiscal General Eric Holder formalizó acusación contra Carvajal por ante la Corte del Distrito Sur de Florida como consta en expediente 13–20345, y allí se explica como el acusado, en complicidad con al narcotraficante Wilber Varela, alias “Jabón” del Cartel del Norte del Valle, Colombia, había trasladado su base de operaciones a Venezuela bajo la protección y asociación con el Pollo Carvajal para ejercer narcotráfico hacia Estados Unidos.

LA AUDIENCIA. En la audiencia que se celebró por ante la Corte del Distrito Sur de New York el pasado jueves 20, el pollo Carvajal por fin estaba ante la justicia norteamericana. El acto lo presidía el Juez Stewart Aaron. También estaban el Fiscal Federal para el Distrito Sur, Damian Williams, y Anne Milgram, Administradora de la DEA de Estados Unidos. Carvajal ahora tendría que responder formalmente por la acusación formal que se le interpuso por concierto para delinquir, actos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína a Estados Unidos y también cargos afines por armas.

Las poderosas alianzas formadas para llegar a esta acusación. El fiscal dio a conocer la conformación de la poderosa alianza de autoridades para haber llegado a esta acusación, detención, extradición y enjuiciamiento a Carvajal y al respecto citó a la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la División de Campo de Miami y el Despacho de Ultramar en Madrid. También citó las investigaciones del Departamento de Seguridad Interior, el despacho de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EUA, la Sección Contra Terrorismo. División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal de Distrito Sur de Florida. El Despacho de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, entre otras agencias afines de España.

Pero él se declaró inocente. En la citada audiencia de presentación, Carvajal Barrios con asistencia de su abogado, y ante la ritual pregunta del juez de cómo se declaraba contestó “Not guilty” lo cual significa que si bien no se declaró culpable tampoco proclama inocencia. Esto implica que el fiscal queda con la carga de comprobar todos los hechos delictivos que se imputan. Esto abre la perspectiva de una fuerte actividad acusatoria del fiscal y defensiva del procesado en cuyo transcurso es que suele presentarse acuerdos transaccionales y todo indica que se producirán para la reducción de tiempo en prisión.

Lo que me dijo el abogado de Carvajal. A la salida de la audiencia pude conversar con él, Zachary Margulis es su nombre. Me entregó una declaración escrita donde especifica que luchará contra la acusación, que todo es mentira, que no hay ninguna prueba que la soporte y que son “palpablemente increíbles dichas imputaciones”, que no se ha hecho pública ninguna prueba tangible que lo vincule con esos hechos, que “la fiscalía se basó en declaraciones falsas y no corroboradas de narcotraficantes desesperados y exfuncionarios venezolanos corruptos con rencores personales y profesionales contra el general Carvajal”.

En su declaración el citado abogado agrega que la fiscalía ni siquiera alega tener pruebas de mensajes de texto, correos, conversaciones, videos, que tampoco hay evidencias de riqueza inexplicable del acusado quien -dice- “siempre vivió modestamente con su familia”, que éste rompió con el gobierno de Maduro “quien fue agregado como coacusado en 2020” que “todo es una retribución política de un régimen asesino e inseguro”.

Pregunté al abogado cómo es posible que el caso haya pasado por la Audiencia Nacional de España y por la Corte Europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo en medio de fuerte litigio que concluyó sentenciando en su contra y ordenando la extradición, todo eso -como dice el defensor- sin pruebas. La respuesta que me ofreció este abogado fue que durante todos esos trámites nunca se realizó un debate, una audiencia contradictoria donde se le hubiera permitido la debida lucha litigante al respecto.

La próxima audiencia. Para el martes 25 está fijada la audiencia donde se discutirá sobre la libertad bajo fianza que requiere la defensa lo cual dudo que se la lleguen a conceder dados los antecedentes, entre otros el de su fuga durante el proceso que antes se realizó en España.

El caso en España. Carvajal se fue a España donde en fecha 13 de abril de 2019 el Juzgado Central de Instrucción Preliminar de la Audiencia Nacional ordenó su detención provisional por solicitud de EEUU bajo acusación de su participación en un intercambio de armas por drogas, y que en esa actividad Carvajal planteaba el uso de la droga como un arma contra Estados Unidos. En noviembre de 2019 Carvajal se fugó aprovechando el beneficio cautelar de libertad provisional que le había concedido la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.

En Septiembre de 2021 Carvajal fue recapturado.A partir de entonces dio una fuerte lucha contra la extradición, presentó dos peticiones de asilos que le fueron denegados, también interpuso acción de amparo ante el Tribunal Constitucional de España argumentando que al enviársele a EEUU se violaría el Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe tratos inhumanos y degradantes. Esa acción tampoco le resultó. De inmediato Carvajal interpuso un recurso cautelar ate el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que en EEUU se le podría sentenciar a cadena perpetua sin libertad condicional, acción que igualmente le fue denegada. De inmediato se le trasladó a EEUU que es donde esta historia está en pleno desarrollo. Luego les comentaré sobre las perspectivas de la fianza a la que el general Hugo “el pollo” Carvajal aspira y que lo mas probable es que se la nieguen para luego entrar en la de la posibilidad de una negociación con su odiado gobierno de su odiado imperialismo yankee.

Lo cierto es que Carvajal es un compendio viviente de historias de ese profundo hollo negro que de los gobiernos de Chávez, de Maduro, de los Castro y Díaz Canel, de la guerrilla colombiana, del narcotráfico, y de tanta y tantas cosas más. La incógnita ahora es cuanto valdrá para la justicia norteamericana lo que tiene que delatar como para permitirle a cambio algunos años de vida en libertad. To be continued…

Carlos Ramírez López @carlosramirezL3 @DrLeyCRL

