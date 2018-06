“Mi mejor amigo sigue siendo Bebeto”… Trapichito.-

-O-O-O-O-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

La pregunta de la semana…: Un “inning inmaculado” por un pitcher es el que resuelve con nueve lanzamientos buenos, puros strikes, o sea, tres strikeouts sin bola mala alguna. Antenoche Max Scherzer (Nationals) logró tal hazaña frente a los Rays. Segundo inning inmaculado en su carrera, y solamente otro ha logrado dos. ¿Recuerdas quién?

La respuesta…: El único con dos innings inmaculado como Scherzer, es Randy Johnson.

El hombre es un caballo.- Max Scherzer ha sido un lanzador consistente, ya con tres Cy Youngs. Los únicos que tienen más, Roger Clemens, Randy Johnson, Steve Carlton y Greg Maddux. Y nada más otros cinco han obtenido el premio tres veces, como él, Clayton Kershaw, Tom Seaver, Jim Palmer, Pedro Martínez y Sandy Koufax. Y también aparece Scherzer en el reducido grupo de los que han ganado el Cy Young en cada una de las dos Ligas, Clemens, Johnson, Martínez, Gaylord Perry y Roy Halladay.

-o-o-o-o-

“Mucha gente está saliendo del closet. ¡Claro!, si es que los aparamentos ahora son muy pequeños”… La Pimpi.-

-o-o-o-

El olvidado Robert.- El primer pelotero venezolano que jugó en Japón (1975-1985), el tercera base, Robert Marcano, cumpliría hoy sus 67 años de edad, pero un cáncer traicionero, como todos los cánceres, se lo llevó el 13 de noviembre de 1990, cuando apenas estaba en sus 39 años. Con los Hankyú Braves y los Yakull Swallows, Robert, nativo de El Clavo, obtuvo cuatro trofeos “Best Nine”, cuatro Guantes Oro y acudió a cinco Juegos de Estrellas. Bateó en su carrera para 287, 232 jonrones y 817 impulsadas. Al retirarse se hizo scout en Japón con mucho éxito también. Pero Robert es un olvidado, un ignorado, en su país. Desde 2003 han elevado a docenas al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano, incluso a mí, que no tengo ni el 10% de sus méritos. Pero Robert sigue fuera. Y para su equipo allá, los Tiburones de La Guaira, es como si no hubiera existido. Mis recuerdos a su adorable hermana, Betty Marcano Cherubini…

¡No, José, por favor, no!.- Me agrada y me divierte la calidad de pelotero que es José Ramírez (Indios) y cómo pone el ciento por ciento en cada jugada. Para mí es un ganador. Por eso me asombra, me asusta, que haya pedido públicamente lo incluyan en el Jonrón Derby, que tantas lesiones ha provocado. No, amigo José, por eso no te van a pagar nada, y por pasar un rato de fiesta, expodrías tu carrera. No clames para que te inviten. Mejor diles que no si te invitan.

–o-o-o-o-

“Las computadoras son las únicas féminas que nunca preguntan nada, solo nos dan respuestas”… Pablo Picasso.-

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5