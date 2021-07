Sospecha, presentimiento, algo ocurrirá. ¿Qué será? Leonardo Padrón tiene Pálpito. Se lo preguntamos. ¿Por qué? Escuchamos su risa al otro lado de la comunicción vía WhatApp “Hola querida Dhameliz siempre es un placer hablar contigo después de tanto tiempo.” El saludo afectuoso no dio un detalle más, aunque jugamos con los significados.

Entre palpitaciones y corazonadas lo imaginamos hablando mientras se sonríe. “Bueno si. Estoy muy contento no solamente por lo que significa para mí profesionalmente escribir para una plataforma, que es el gigante del streaming, como Nexflit, sino por lo que generó en la gente. La cantidad de comentarios que me hicieron por las redes sociales me demostraron una avidez de la gente por recibir una buena noticia de algún calibre de donde venga, je, je. Y por otro lado también me emociona que el publico con el que yo crecí como escritor de televisión, se contentó tanto como yo”.

Escritor, novelista, licenciado en letras de la Universidad Católica Andrés Bello, lo conocimos dando sus primeros pasos haciendo los guiones del programa A Puerta Cerrada, que conducía Marietta Santana, en una cotidianidad del piso 1 del viejo edificio de Radio Caracas Televión. Allá y entonces.

¿Cómo ha sido ese transitar profesional que incluyó el exilio y el desarraigo? De ser un poeta apasionado, un novelista, a convertirte en un escritor exitoso de telenovelas y llegar a ser guionista en la super podersoa Nexflit?

-Ha sido un proceso de evolución en el cual obviamente he invertido largos años en el oficio de escribir historias para la televisión. El exilio me obligó a generar un nuevo hábitat laboral. Te confieso que en un principio en una zona de incertidumbre, porque ya yo tenía labrada una carrera en Venezuela, mi país.

Yo era el escritor de telenovelas de las 9:00 de la noche, pero aquí era probar de nuevo mi valía como escritor, mi solvencia a la industria de México y de los Estados Unidos. Fue muy retador, felizmente funcionó.

Uno trabaja con las emociones humanas y las emociones humanas son universales, entonces cuando tejes una historia la tejes con ese equipaje y, oye, me ha ido muy bien aquí. Ya he hecho tres novelas que han tenido mucho éxito, incluso tengo una al aire ahorita en Univisión en EEUU, la cadena latina más importante que se llama “Si Nos Dejan”, que está en el primer lugar de sintonía y me tiene muy feliz.

Pero en paralelo yo estaba escribiendo lo de Nexflit, lo que pasa es que no podía decirlo por un tema de confidencialidad.