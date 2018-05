“El sol se oculta porque no quiere ser testigo de esas cosas que pasan en la noche”…

La pregunta de la semana…: Giancarlo Stanton ha disparado 278 jonrones, desde 2010, cuando llegó a las Grandes Ligas con los Marlins. Uno de esos estacazos tiene valor especial para él. ¿Cuál fue y por qué?

La respuesta…: El jonrón favorito de Stanton fue el que sacó el seis de septiembre de 2010, frente Roy Oswald y en Philadelphia. En dos strikes hizo swing y pensó que había sido strikeout por foul tip. Pero se le cayó la pelota al catcher. Al siguiente envío lo devolvió hasta los 450 pies, del lado allá de las bardas. Dice Giancarlo…: “Ese batazo me hizo crecer como pelotero, porque aprendí a ascender del fracaso a la gloria en segundos”.

Por ahí viene Pete Rose.- Tal y como van las cosas, se legalizan las apuestas en todas las ciudades sedes de Grandes Ligas y de las menores. Pues, tendrán que reinstalar inmediatamente a Pete Rose… Digo yo ¿no?…

Comparación histórica.- El Comisionado Kenesaw Mountain Landis, quien expulsó del beisbol a los ocho Medias Negras de 1919, cobraba 50 mil dólares anuales por su trabajo. Bud Selig recibía y Rob Manfred recibe, un millón de dólares por año… Digo yo, ¿no?…

Un Ángel endiablado.- El umpire cubano Ángel Hernández sigue haciendo desastres por su ineficiencia. Tan escandaloso es el caso, que han pedido al comisionado Ron Manfred, enviarlo a exámenes sicológicos. Para ser tan malo como umpire, hay que estar mal de a cabeza. En el juego Cerveceros-Diamonbacks, en un solo turno, llegó a sentenciar bolas malas a cuatro de cinco lanzamientos sobre el home o en las esquinas. Pero hubo más situaciones incómodas con él esa noche en Phoenix. Los fanáticos protestaron por las redes sociales, y uno lo calificó “el peor umpire en la historia del beisbol”. Otro…: “Increible que lo dejen seguir trabajando en eso”…

Como El Cid Campeador.- También increíble que los Mets hayan firmado a José Bautista, de 37 años, libre de los Bravos, con promedio al bate este año de 143, cinco hits en 35 turnos, dos jonrones y cinco impulsadas… ¡Amanecerá y veremos!…

La vida de Tany.- “Tany Pérez: From Cuba to Cooperstown”, por John Erardi, acaba de aparecer. No pude averiguar quién edita este libro. Pero debe ser muy interesante, porque la vida del Atanacio Pérez Rigal, está llena de notables anécdotas, y su historia con la Gran Maquinaria Roja, ya es un emocionante argumento…

