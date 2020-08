La falta de insumos y equipos de protección personal pone en riesgo la salud de los médicos. Residentes de medicina interna de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) de Valencia denunciaron que de 31 galenos, más de 20 estarían contagiados con COVID-19 al no contar con los materiales descartables suficientes para atender a los pacientes. Los médicos indicaron que la dotación de insumos se realiza de forma irregular e incompleta y los pocos equipos que tienen los han recibido de la mano de fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

El traje mínimo requerido para atender a pacientes con COVID-19 o sospechosos es el mono quirúrgico, botas descartables, gorro, mascarilla N95 más un tapabocas con tres filtros, guantes, lentes de seguridad y careta. Al igual que los overoles que se utilizan al momento de evaluar a una persona intubada o con secreción; pero aseguraron que en el hospital no les garantizan estos equipos. “Se está dando de manera irregular, hay batas, pero no hay cubre botas, tampoco nos dan los monos de cirujanos. Los overoles tampoco se nos están dando, solo fundaciones los han entregado y en la institución no hemos recibido tapabocas N95 porque no hay”.

El gremio repudió que en el centro de salud el suministro de agua por tuberías es deficiente y tampoco cuentan con artículos de higiene como jabón y cloro para hacer la limpieza profunda a las áreas contaminadas. “No hay agua, no hay jabón, no hay cloro, no tenemos para hacer lavado de manos. Están planificando mudarnos a la maternidad y allí están solventando un pozo pero por lo menos ahorita no hay agua”.