San Onofre como se le conoce hoy, nació en la actual Etiopía, bajo excelentes condiciones, pues era hijo de un príncipe y vivió su niñez y parte de la adolescencia en un monasterio de Hermópolis, en la Tebaida Egipcíaca.

Siempre permaneció alejado de todas las demás realidades para las que se formaba y educaba. Hasta que cierto día decidió salir de las paredes que lo mantenían abstraído y pudo observar entre pobreza, la vida fuera de la opulencia y llena de necesidades de los ciudadanos.

Ante esta realidad, San Onofre, en árabe Abü Nufar, ya de adulto decidió renunciar a los derechos principescos que había heredado y apartarse de la comunidad para vivir en soledad y alejado del mundo.

Encontró su sitio ideal en una cueva o ermita entre acantilados, cerca de Göreme, en Capadocia, en la actual Turquía, donde vivió 60 años sumido en profundas meditaciones. Se alimentaba de dátiles y bebiendo agua. Se cuenta que un ángel le llevaba pan diariamente, y los domingos la Eucaristía.

Es el Patrono del principado de Mónaco y de la ciudad de Munich. Es el protector y guía de los tejedores, trabajadores y de los que quieren conseguir la casa propia.

En Venezuela, goza de una enorme devoción y feligresía, la cual tiene como epicentro el templo caraqueño de San Francisco. Allí mismo fue entregado por el ayuntamiento el título de “Libertador” a Simón Bolivar en 1813. Muchas son las ofrendas y promesas cumplidas, de las que dan fe la gran cantidad de placas, medallas, fotos, entre muchas otras.

Oración

Glorioso San Onofre, a quien he escogido por mi protector particular y en quien tendré absoluta confianza, concédeme que yo experimente los saludables efectos de tu poderosa intercesión con nuestro Dios. En tus manos deposito todas mis necesidades y en particular la que hoy pongo bajo tu protección ————————.

Alcánzame, pues, este favor y todas las demás gracias necesarias para librarme de pecado y conseguir la salvación de mi alma. Amén (Fuente:radiomundial.com.ve)