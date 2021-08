41 años. Tiempo de retiro para el bicampeón mundial, Record Guinnes al atleta masculino con más medalla mundiales de Karate. Saben a quien estoy identificando: Antonio Díaz, diploma olímpico Tokio 2020.

Llegó al “Olimpo”del deporte mudial al final de su carrera. Realizó el último katacomo atleta de alto rendimiento, puesdecidióretirarse en 2016, pero lo pospuso al enterarse que el karate sería incluido en las olimpíadas. La lucha que había librado sin tregua para que esta disciplina fuera considerada en el evento deportivo más importante del mundo era un hecho, finalmente vería coronado su sueño participando en#Tokio2020, cinco años después y en medio de la pandemia por el COVID 19.

Lo hecho, hecho está. Pero ¿El resultado hubiese sido diferente? La modalidad kata no era considerada una disciplina olímpica cuando Antonio Díaz era parte de esa élite que dominaba en pleno el kárate mundial.

Contesta la inquietud sin falsos heroísmos. Se expresa satisfecho de los resultados de cada etapa vivida como atleta de alta competencia, hasta este momento culminante en el que ha decidió retirarse.

“Nosotros teníamos en los mundiales una especie de juegos olímpicos con las misma exigencias. Solo podían clasificarse ocho atletas, quienes competíamos en un formato un poco distinto, porque los reglamentos han cambiado. En aquellos tiempos gané tres medallas de bronce y dos de oro. Tal vez puede ser una referencia de como hubiese sido mi participación en unas olimpíadas en aquella época”. Punto y final.

El 16 veces campeón panamericano, además excolega periodista, se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello, mención publicidad ¿Cómo se siente cuando ha alcanzado todos sus sueños, incluso participar en unos juegos olímpicos?

– Me siento muy contento y satisfecho con mi participación en los juegos olímpicos. Para mi fue un sueño estar presente en #Tokio2020, este evento que siempre vi tan, pero tan, lejano que pensaba que no tendría la opotunidad.

Lo ha logrado todo o casi todo en tu disciplina ¿Hay algo que Antonio Díaz se diga me faltó esto, que lo haga sentir en deuda consigo mismo al final de tu carrera? La pregunta es del periodista Hugo Guerrero presente en el Cara a Cara.

-No. Me siento tranquilo y eso es importante para dar el paso del retiro. [Se escucha al fondo una voz de su bebé, Antonio Fernando de dos años]

Desde el principio

¿Cuándo se encontró con el kárate por primera vez, la pasión de su vida?

-Practicaba con mi papá, luego él lo hizo más formal, me inscribió en un doyo y me enamoré de la disciplina. Al principio era una actividad extra, un juego, creo que no lo veía como algo que me llevaría a tantos lugares. Inclusive las primeras veces que competí no tenía buenos resultados. No fui un niño estrella, para que pudieran considerarme un futuro campeón. Más bien esta fue una etapa para disfrutar el kárate como un juego y luego con esfuerzo y trabajo fui mejorando. Cuando tuve la oportunidad de entrar a la Selección Nacional comencé a tomármelo más en serio para conquitar medallas.

¿En que momento se dio cuenta que podría convertirse en un hombre de records, que se dedicaría al kárate toda su vida?

-Desde que entré a la Selección Juvenil tuve el sueño que llegaría a ser Campeón del Mundo. De una manera muy inocente, veía los videos de los mundiales y jugaba imaginándome que estaba participando en esos campeonatos. Escuchaba el Hinno Nacional y al público presenciando los katas.

Jugando y disfrutando estaba haciendo un poderoso ejercicio de visualización, sin saberlo. Cuando logré la primera medalla mundial apenas tenía 22 años, era el año 2002, entonces me di cuenta que estaba cerca y era posible lograrlo. Se hizo un poquito difícil el camino pero al final lo alcancé. En 2010 obtuve mi primer título mundial y bueno… me di cuenta que podía mantenerme e ir por otros títulos.

¿Cuál es su secreto para vencer los obstáculos, enfrentarse a las dificultades del camino y avanzar?

-Creo que unas de las claves es que te guste lo que haces y lo disfrutes porque siempre te mantendrá motivado a trabajar por lo que quieres. Es importante soñar en grande, sí, pero lo es más trabajar por alcanzarlo. Es fundamental contar con apoyo como el que que he tenido: familia, entrenadores, mi esposa. Creo que han sido los factores claves para mantenerme en el tiempo.

Mencionó a su esposa como apoyo clave para concretar sus metas ¿En su caso se cumple la máxima popular: “detrás del éxito de un gran hombre está una gran mujer”?

-¡Totalmente!¡Totalmente!. Incluso, cuando decidí emprender el camino a las olimpíadas alargando la carrera cuando había decidido retirarme, el apoyo de ella fue fundamental y durante todo mi camino lo ha sido. Por supuesto que sí.

¿El simple hecho de participaren #Tokio2020 fue el zenit de su carrera?

-Es así, me voy tranquilo, contento de haber podido participar en unos juegos olímpicos y los disfruté desde el primer día. Tuve el honor de haber sido el abanderado de la selección venezolana, desfilar.

Fueron unos juegos diferentes a los que había imaginado, llenos de limitaciones por el hecho de la pandemia, pero no vi obastáculos. Los viví al máximo como en un parque de diversiones la experiencia de la competencia, creo que era algo que me faltaba y experimentarloal final de mi carrera me dió esa tranquilidad.

El retiro como atleta de alta competencia quizás se vive como un duelo que comenzó cuando dijo adiós. ¿Cómo se prepara emocionalmente?

-Creo que siempre pega aunque lo venía preparando desde hace tiempo y no podía tener un mejor lugar ni oportunidad que hacerlo en los Juegos Olímpicos.

Además Japón era el escenario perfecto. Ese día de mi último kata fue una montaña rusa de emociones. Me pegó el hecho de no alcanzar la medalla. Aunque estaba casi vacío por la pandemia, creo que nunca había tenido tantas personas pendientes de una de mis actuaciones. Todos los venezolanos dentro y fuera del país estaban conectados y eso lo sentí. Salir de allí y ver tantos mensajes bonitos, es una de las mejores recompensas para lo que ha sido mi carrera.

Las confesiones de Antonio Díaz

¿Cuál de los 7 pecados capitales ha cometido?

-Wao está difícil, vamos a decir que la gula, se rie. A veces tengo ese tema con la comida.

¿Si fueras un super héroe que super poder te gustaría tener?

-Volar, ver las cosas desde otras perspectiva me encantaría.

¿Si tuvieras que definirte con una palabra, cual te describiría mejor?

-[Se escucha una respiración profunda] La constancia.

¿Un defecto que ha querido corregir y a los 41 años todavía no ha podido?

-Postergar las cosas. A veces tengo ideas y no las pongo en práctica y cuando las quiero realizar me doy cuenta que ya pasó el momento o que no tendrán el mismo impacto.

-¿Qué es lo que más le apasiona además del kárate?

-Además de competir, enseñar, transmitir mis conocimientos. Ahora tendré mucho más tiempo.

Si le ragalaran una barita mágica para pedir un deseo ¿Cuál sería?

-Wao… ¡Pediría unión para Venezuela!