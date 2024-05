Caracas. Enrique Márquez asegura que su principal credencial para ser el próximo presidente de Venezuela es su trayectoria de 42 años en la política. Además del pragmatismo que le aportó la carrera de ingeniería eléctrica y que ahora promete emplear para resolver los problemas del país si resulta elegido el 28 de julio.

“La ideología se la dejo a los ideólogos y se la dejo a otra gente, yo no hablo de eso, yo hablo del pragmatismo para resolver los problemas”, dijo Márquez en entrevista concedida a Crónica.Uno.

El candidato independiente, respaldado por el partido Centrados, insiste en que no será un “mago” quien vendrá a solucionar la crisis del país, sino que se requiere de “un equipo” en el que, aseguró, deben estar los más capacitados, sin importar su tendencia política.

El también exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) prefiere hablar de capacidades que de caudillos. Destaca como atributo para ser el líder del cambio político su capacidad de construir conciencia, entendimiento y firmeza en la elaboración de políticas públicas.

El día de la postulación lo hice para convertirme, como creo que soy, en una opción para Venezuela de representar a todo el pueblo opositor”, dijo.

La candidatura

—¿Cuáles son las cualidades o aptitudes que cree que lo califican para ser presidente en un momento como el que vive Venezuela?

—Yo abogo en esta oportunidad por un entendimiento. De aquí al 28 de julio hay una contienda electoral democrática que yo reafirmo como indispensable para el país, pero a partir de allí tiene que haber un entendimiento entre nosotros.

Una de las actitudes que me favorece para esa posición son mis atributos alrededor de la conducción de consensos. Yo no he estado en el extremo de la oposición, he estado, más bien, en una oposición que ha buscado siempre el entendimiento con el otro lado. Es decir, yo puedo tener acceso a ambos lados para buscar, para construir un entendimiento.

