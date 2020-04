Se requiere caminar mucho y hasta recorrer Valencia de un extremo a otro para lograr estirar 800 mil bolívares, nuevo monto del salario mínimo que entrará en vigencia a partir del próximo viernes 1 de mayo, y con suerte comer al menos durante tres días.

Si se toma en cuenta que el pago es quincenal, se necesitará unir los salarios de un matrimonio para recabar la cifra que permita hacer una compra muy comedida para una familia de cuatro personas.

En el norte de la ciudad, empezando por el Mercado Municipal de Naguanagua, se consultó el precio de lo más básico, un kilo de harina de maíz, pensando en las arepas del desayuno, y un kilogramo de arroz, para el plato del almuerzo y tal vez para la cena.

Estos dos rubros se cotizan en 190 mil bolívares cada uno, para un total de 380 mil. Si se unen con una proteína, podría aconsejarse medio cartón de huevos, que suman otros 380 mil bolívares, para un total de 760 mil y un ahorro de 40 mil bolívares que tal vez se deban invertir en pasajes.

Otras opciones de compra

Hay otra opción rendidora, el queso blanco llanero, aunque este sólo serviría para el desayuno, y no podría comprarse el kilo, que está en el mercado entre 640 mil y 750 mil bolívares. Si se toma el riesgo y se utiliza con mucha responsabilidad, medio kilo podría alcanzar para tres días. En este caso, la cuenta sería: 380 mil de los víveres y 320 mil del derivado lácteo, unos 700 mil exactos.

En cuanto a carnes, está la de primera entre 890 mil y 920 mil, habría que pensar en sólo medio kilo y hacer milagros para rendirlo y ponerle creatividad a la cocina, tal vez con un guiso. En tal caso, se vuelven a contar los 380 mil de los secos y 445 mil del cárnico, resulta un sobregiro de 825 mil.

Pero también está el pollo: entero, 350 mil; picado, 390 mil. Si se compra un kilo de pollo picado, se logrará una compra de unos 770 mil bolívares, y sobran 30 mil que, nuevamente, podrían ir al apartado del pasaje.

En el norte de la ciudad no hay mucha diferencia

Caminar hacia la Bolívar Norte no garantiza mucha diferencia. En los supermercados, el costo de la harina y el arroz no varía mucho, pero puede haber un modesto ahorro. En Automercados San Diego, cerca de la redoma de Guaparo, la harina de maíz se encuentra en 155 mil bolívares y el arroz en 160 mil. Se recomienda no elegir pasta corta ni larga, pues su valor parte de los 195 mil 700 y supera la barrera de los 200 mil en adelante, dependiendo de la marca.

En el Central Madeirense que está frente al Misael Delgado se podrá conseguir arroz en 174 mil 250 y harina de maíz en 196 mil 800. La carne de primera en 693 mil 600 bolívares.

Y si se llega hasta el Mercado Periférico de La Candelaría, la harina precocida varía entre 180 mil y 190 mil bolívares, mientras que el arroz, entre 160 mil y 190 mil, según la marca.

La carne de primera marca entre 650 mil y 670 mil bolívares y el queso blanco criollo fluctúa entre 620 mil y 680 mil bolívares.

Hay que hacer un esfuerzo para hallar la opción más económica

La opción más económica hallada en el sur valenciano está en la avenida Las Ferias, donde hay establecimientos que venden los combos, entre los cuales hay unos muy llamativos.

Por unos 650 mil bolívares, el comprador podrá llevar a casa un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilogramo de pasta corta, una mantequilla de 250 gramos, un kilo de caraotas y un kilo de harina de maíz.

Hay otro combo que por 680 mil bolívares ofrece medio kilo de queso blanco, un kilo de harina de maíz, una mantequilla de 250 gramos, un kilo de pasta corta y tres sobres de mezcla para bebida instantánea.

También hay la posibilidad de caminar un poco y armar la lista propia. Se consiguen precios como: harina de maíz entre 140 mil y 190 mil; de trigo en 165 mil; y arroz, 170 mil, pero hay que olvidarse de las marcas que se acostumbra.

En torno a las proteínas, la carne varía entre 600 mil, la molida; 650 mil el bistec; y hasta 840 mil el solomo de cuerito. Los huevos se encuentran en 400 mil el medio cartón.

Visto así, una compra de las características expresadas inicialmente podrá hacerse con 800 mil bolívares, pero el consumo se podrá extender dos o tres días a lo sumo, tomando en cuenta que un kilo de harina de maíz rinde unas 20 arepas, mientras que cada 250 gramos de arroz pudiera rendir para cuatro platos. Con las proteínas resulta más complicado pero sólo quedaría ingeniárselas.