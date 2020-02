Desde el comienzo se dijo que la supuesta detención de la ex senadora colombiana condenada a 15 años años de prisión por venta de votos era un parapeto para ayudar a la hermosa dirigente política, esa sospecha parase comprobarse después del trato especial dado ante el juzgado, cuando apareció vestida con el color del partido gobierno, maquillada y fresca.

Aída Victoria Merlano, la hija de la senadora, aparece desnuda y esposada en una revista para hombres llamada Sohi, pero decidió mudarse a Venezuela para decir “la verdad” sobre los enemigos políticos que llevaron a su madre a la cárcel.

La fuga es un delito en Colombia y Venezuela

“Pido disculpas por entrar al país así, de forma ilegal”, expresó Merlano durante su declaración en una audiencia especial realizada en el Palacio de Justicia, en Caracas, donde aseveró que le realizaron un montaje para que los lideres de la política tradicional del país neogranadino pudieran seguir trabajando.

La ropa de color rojo en Venezuela significa pertenencia al partido de gobierno, desde los tiempos del ex presidente Hugo Chavez, la bandera de Venezuela puesta cuidadosamente al lado de la presidiera evidencia que todo estuvo calculado en las declaraciones de la audiencia especial, en un ambiente muy distinto al que tuvo Juan Requesens, el diputado detenido por haber participado en el presunto intentode magnicidio contra Maduro. a Requesens lo llevaron esposado, le negaron agua y comida y a él y a los demas presos les colocaron arneses durante horas para evitar aplausos o que moviesen las manos.

En su delcaración, que fue seguida en directo por periodistas a quienes se les permitió la entrad al recinto, destacó que la compra y venta de votos es la política dentro del Senado de Colombia. «Fui testigo de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales, como la de Alvaro Uribe», sostuvo.

Dijo tener “documentos, videos y audios” que la “convirtieron en un objetivo a eliminar” pues éstas “incriminan a media clase política en Colombia, incluidos todos los últimos presidentes de ese país”.

«Después que me lancé de la cuerda a mi el gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban asesinar y a enterrar para que nunca me encontraran en una finca de Valle Dupar», señaló Merlano durante su declaración en una audiencia especial realizada en el Palacio de Justicia, en Caracas.

Aseveró que le realizaron un montaje para que los lideres de la política tradicional del país neogranadino pudieran seguir trabajando.

«Quiero que los periodistas que hoy están aquí, que le pregunten a Duque por qué razón luego de cuatro días de mi fuga quiso cobrar una recompensa por 50 millones de pesos», enfatizó que al día siguiente de haberse escapado, el mandatario colombiano subió a recompensa a 200 millones de pesos.

“Fui abusada”

Señaló que mientras estuvo secuestrada por el gobierno del presidente Duque fue abusada.¿Me pregunto cuál fue el delito que cometí?», cuestionó la exsenadora, al tiempo que aseveró que la compra y venta de votos es la política dentro del Senado de Colombia.

«Los verdaderos corruptos están en su casa. Fui testigo de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales, como la de Álvaro Uribe», sostuvo.

Merlano manifestó que si algo le pasa a ella o a su familia la culpa es de Álvaro Uribe Vélez y la familia Char.

Colombia rechazó acusaciones de Merlano contra Duque: «Son una fabricación del régimen»

La Ministra de Justicia es la vocera del Presidente Duque en este cso

La ministra de Justicia, Margarita Cabello acusó a Nicolás Maduro de querer hacer un show mediático con el caso de la ex senadora y lo exhortó a procesar su extradición

El gobierno de Colombia rechazó las declaraciones de la ex senadora Aída Merlano, quien acusó al presidente Iván Duque de planificar su asesinato.

«Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Buscan atacar la honra del presidente de la República, e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas», dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

La funcionaria colombiana acusó al régimen de Maduro de producir un show mediático y lo llamó a extraditar a Merlano a Colombia.

En lugar de estar produciendo este show mediático debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia», señaló.

Aída Victoria está en Venezuela

La hija de la senadora podría solicitar a través de sus abogados asilo político paara ella y para su mamá, en unión del abogado Ildelfonso del Castillo conocido por ser la pareja sentimental de la dirigente política. El hombre que estaba en su casa y está detenido, Jacob, es su empleado desde hace muchos años.

En declaraciones dadas a la revista Semana, la joven Victoria dijo que la venta de votos no merece pena de quince años, pero que la misma fue aumenta porque a Aída le sembraron armas en la casa y eso la complicó.

“Teníamos armas, pero eran legales, y hay un video que muestra que una funcionaria sembró el arma que la inculpo por el delito de tenencia ilícita”, aseguró la joven.

Durante una entrevista con La FM, Merlano señaló que el dueño de la revista la llamó y le dijo que estaba interesado en tenerla como portada y ella aceptó sin recibir nada a cambio.

Las Merlano con su hermosura e inteligencia gozan de mucha simpatía en la zona de Barranquilla, tras una trayectoria de contacto popular reiterado, Es un caso difícil porque Maduro no la va a extraditar sino que usará sus declaraciones para atacar a su gran enemigo que es Iván Duque.

“No está descartado que salgamos de Colombia, pero tampoco es una posición tomada”, expresó.

La prisión de su madre ha permitido que Victoria se proyecte como modelo internacional. Ha compartido algunas sensuales fotografías en las redes sociales mostrando sus atributos, pero esta vez quiso sorprender a sus seguidores y se desnudó para Soho, imágenes que crearon controversia por sus manos sujetadas con unas esposas, en una alusión a la detención de su madre.

“Usualmente la gente espera que le hagan una propuesta multimillonaria para así acceder a desnudarse, yo no me desnudé por generar un efecto externo sino porque a través de una cosa externa quería generar un efecto interno en mí, y era sentirme liberada” aseguró la joven barranquillera.

Además comentó que ella sufrió “bullying en el colegio” y que quería demostrarle a sus compañeros lo lejos que llegaría por su belleza.

“Cuando salga la revista voy a comprar 20 ejemplares y se los voy a llevar a todos los que me hicieron bullying en el colegio”, fue la frase con la que acompañó las fotos publicadas en la revista.