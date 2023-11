Venezuela no podrá acceder a crédito internacional hasta que no resuelva el tema político que existe en el país, afirmó el economista y exdirector del Banco Central de Venezuela (BCV) José Miguel Uzcátegui.

Durante entrevista con la periodista Gladys Gutiérrez en el programa “Gladys en Éxitos”, Uzcátegui indicó que Venezuela tiene una deuda externa de entre 150.000 y 160.000 millones de dólares cuyos pagos ha incumplido.

Uzcátegui destacó que cuando un país tiene problemas económicos puede tener negociaciones con el Fondo Monetario Internacional pero no es el caso venezolano.

Venezuela no ha cumplido sus compromisos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Mundial (BM), y tampoco con empresas petroleras que han realizado actividades en Venezuela, detalló el economista.

Ni divisas ni producción

En opinión de Uzcátegui no hay ninguna justificación para tener el cuadro de endeudamiento que tenemos. “La deuda se corrige con ingreso de divisas, se paga con divisas, no tenemos capacidad de pagar la deuda que tenemos porque no estamos generando producción”, enfatizó.

Sostuvo que, para que Venezuela pueda recuperar su economía productiva se requieren cambios en la política monetaria, fiscal y cambiaria, lo que permitiría lograr acceso al crédito internacional.

