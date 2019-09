De la oficina la Procuraduría especial que dirige José Ignacio Hernández se ha emitido información sobre “una victoria” en el caso ConocoPhillip al lograr la rectificación del laudo dictado en su contra y obtener así un ahorro superior a 200 millones de dólares, y a continuación coloca el enlace del fallo:

http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C259/DS12712_Sp.pdf

La cuestión principal que debimos haber planteado en ese juicio arbitral es la nulidad de todo lo actuado incluyendo la sentencia condenatoria independintemente del tema del monto. Esto por la falta de representación que ha tenido Venezuela desde el 11 de marzo de 2013 cuando Cilia Flores dejó el cargo pues desde entonces no se ha producido una designación del funcionario (Procurador) que cumpliera con el requisito del artículo 249 constitucional. Es decir, no ha habido nombramiento hecho por el presidente de la república con autorización de la Asamblea Nacional. Aquí está implicado el tema del derecho a la defensa que es por encima de cualquier otro tema procedimental o de fondo.

LA REBAJA

El fallo dictado por el CIADI fue comunicado a las partes el 29 de agosto de 2019. Allí se nos condenó al pago de 8.700 millones de dólares que habiéndose detectado errores en los cálculos que ambas partes observaron y señalaron, se dictó una corrección de la condena reduciéndola en 200 millones. Por Venezuela reclamaron la corrección tanto el usurpador del cargo de procurador, Reinaldo Muñoz Pedroza, como el procurador especial Ignacio Hernández quien está presentando esta rebaja como un triunfo que en realidad no lo es, por el contrario, envuelve varios aspectos de una gran negatividad para Venezuela. La demandante aceptó el reclamo puesto que con eso obtenía otro éxito superior, veamos.

.1. La Asamblea Nacional y el gobierno interino del presidente Juan Guaidó han debido denunciar desde tiempo atrás la falta de defensa en los procesos que se nos llevan ante el CIADI. Tengo dos años reclamando eso públicamente. En ese tribunal se han venido tramitando 32 juicios arbitrales contra Venezuela, hoy quedan pendientes de sentenciar 12. Como antes dije, la última persona en ocupar el cargo conforme prescribe la constitución fue Cilia Flores quien lo dejó el 11 de marzo de 2013, y desde entonces todos esos procesos se han desarrolado contra el país careciendo éste de defensa legítima. No ha habido una postura enérgica ante este atropello con el que se nos están causando estragos en nuestra economía.

.2. La “victoria” de la rebaja en 200 millones de dólares ante una condena que entonces quedó en 8 BILLONES Y MEDIO y fue solicitada tanto por la demandante ConocoPhillips, como por los representantes de la procuraduría usurpadora de Maduro y la legítima designada por Guaidó, coincidencia total que a su vez implica: A) Reconocimiento de ese proceso el cual sufre del vicio fatal de la indefensión de Venezuela como parte demandada. B) Re conocimiento de la actuación de la representación usurpada que allí ha venido ejerciendo Reinaldo Muñoz Perdoza. C) Reconocimiento sin objeciones sobre esa enorme deuda surgida de concesiones cuestionables y de un proceso nulo.

.3. Obsérvese que la nueva sentencia del CIADI asienta: “13. En su carta del 20 de abril de 2019, las Demandantes expresaron que consentían que el Tribunal abordara los puntos planteados en la Solicitud de Rectificación recibida por el CIADI el 16 de abril de 2019. También manifestaron que, a la luz de su consentimiento, la revisión de la Solicitud por parte del Tribunal se podría realizar sin decidir la cuestión de la representación de la República Bolivariana de Venezuela.”

LA DEMANDANTE CONOCO PHILLIPS ADMITIÓ LA REBAJA

Muy hábilmente el foco de la demandante Conoco Phillips se centró en evitar que se entrara a discutir la representación de la demandada Venezuela por la cual se presentaron tanto Muñoz Pedroza (procurador de Maduro) como Ignacio Hernández (procurador de Guaido), y esto no lo objetamos. El tribunal sentenció conforme a eso y dijo: “…Además, como ambos representantes declarados como de la República Bolivariana de Venezuela habían presentado la misma Solicitud, las Demandantes sugirieron que el Tribunal no tenía que abordar ninguna cuestión relacionada con la representación de la Demandada…”

CIADI SENTENCIÓ QUE TODOS ESTABAN DE ACUERDO…AMÉN

Y mas adelante sentenció: “En primer lugar, como ambos representantes afirman actuar en nombre de la Demandada, no hay disputa de que representan a la misma Parte: la República Bolivariana de Venezuela. No hay otro individuo o firma de abogados que reclame un poder similar en nombre de Venezuela. En segundo lugar, no existe conflicto sobre el fondo de las cuestiones sujetas a rectificación del Tribunal. De hecho, en el caso de las dos firmas que afirman actuar en nombre de Venezuela, la Solicitud de Rectificación es idéntica a la Solicitud de fecha 16 de abril de 2019. Por lo tanto, el tema relacionado con la designación correcta de los representantes de la Demandada noes relevante y no requiere decisión alguna del Tribunal.”

NO ES UNA VICTORIA

Esta es una falsa victoria para Venezuela, lo es sí para Conoco Phillips que no tuvo que enfrentar una demanda de nulidad del laudo por violación al derecho a la defensa de Venezuela lo cual, independientemente del posible resultado favorable o no, sufriría mucha demora en obtener una sentencia en su reclamo. Por eso no entró a discutir esa “tontería” de 200 millones ante un éxito de 8 billones y medio. También fue una victoria para el régimen de Maduro y su falso procurador a quien se le reconoció una legitimidad que no tiene y por la cual podría hasta ser enjuiciado penalmente.

Carlos Ramírez López @carlosramirezl3