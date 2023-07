Familiares de los venezolanos fallecidos en el accidente de bus en Bucaramanga informaron que el proceso de repatriar los cuerpos de las víctimas ha venido con muchas trabas, hasta el punto que no saben qué va a pasar con los restos de sus familiares.

Uno de los problemas está en los costos que supone el traslado de los difuntos desde Colombia hasta Venezuela, ya que muchas de las familias no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo el procedimiento.

Lee también: Confirmado fallecimiento de diez venezolanos en accidente de bus en Bucaramanga

«No sabemos qué va a pasar», manifestó Consuelo Sanguino. La mujer partió de Caja Seca, municipio Sucre, en busca de dos de sus parientes.

Los fallecidos salieron del Zulia rumbo a Cúcuta y luego a Valledupar. La idea era viajar hasta Necoclí, en Antioquia, para luego llegar hasta la selva del Darién. De ahí seguirían su travesía por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos.

Decisiones de los sobrevivientes

Uno de los migrantes sobrevivientes del accidente afirmó que no va a seguir con la travesía. «Yo me regreso. Ya esto es una señal de que Dios tiene otro propósito para nosotros porque me dejó con vida. Gracias a él voy a hacer las cosas bien y voy a buscar cambiar mi vida», dijo Gilbert Lugo.

Otro de los venezolanos, Jhonklevi García, aseguró que va a permanecer en Colombia. «No, yo no me voy a devolver a Venezuela porque tengo familia en Medellín y me voy para Medellín».

Lee la nota completa en El Nacional.

