Coral Gables, Florida (VIP WIRE).-

“La vida no es un lugar seguro”… Dick Secades.-

losmáscalientesvíapostemporada.com… El equipo de periodistas expertos de Yardbarker, me hizo llegar la selección de los 10 bigleaguers más calientes al llegar la postemporada, cuatro son pitchers. E incluyen al maracaibero Ender Inciarte, OF de los Bravos, a quienes ubican en quinto lugar; y al dominicano Edwin Encarnación, IF de los Indios, octavo. Este es el orden de la decena…: 1).- Christian Yelich, CF, Cerveceros, 2).- Yuli Gurriel, 1B, Astros, 3).- Mookie Betts, OF, Medias Rojas, 4).- Justin Verlánder, P, Astros; 5).- Ender, 6).- Blake Treinen, pitcher, Atléticos; 7).- Walker Buehler, pitcher, Dodgers; 8).- Encarnación; 9.- Justin Turner, 3B, Dodgers; 10).- Kyle Hendricks, pitcher, Cachorros.

másymenosbuenosqueloespereado.com… Bovada, según envío de mi amigo, Jimmmy Shapiro, considera que los Atléticos han jugado en un 21.5% por encima de las perspectivas de cuando comenzó la temporada. Pero, por otro lado, los Orioles están 27.0% por debajo. Después de Oakland, otros equipos mejores de lo que se esperaba de ellos, los Medias Rojas, 15.5 y los Bravos, 14.5. Y más equipos que han resultado menos buenos que lo pensado, los Royals, 15.5% más abajo; y los Nationals, 11.5%.

auxiliodeligaliga.com… Alfredo Harp Helú, su Fundación y sus equipos de la Liga Mexicana de Verano, Diablos Rojos y Guerreros han tenido un gesto de solidaridad notable para con los Estados de Sonora y Sinaloa, afectados, dañados, por fenómenos naturales. La donación se eleva a seis millones de pesos mexicanos, unos 300 mil dólares. Muy elegante además, el hecho de que los auxilios han sido puestos en las manos de la Liga Mexicana del Pacífico, su presidente Omar Canizales y el presidente de los Tomateros, Héctor Ley. Las áreas más afectadas son las adyacentes a Culiacán, Guasave y Los Mochis. Estos datos me los facilitó la sala de prensa de los Yaquis.

losnovatazos.com… El equipo de todos novatos 2018, tiene que ser dirigido por Alex Cora. Un supuesto equipo que Incluye posibles futuros estelares, de acuerdo con lo que se les ha visto a los muchachos. El catcher es Jorge Alfaro, de los Phillies; primera base, Ronald Guzmán, Rangers; segunda base, Glayber Torres, Yankees; shortstop, Willie Adames, Rays; tercera base, Miguel Andújar, Yankees; left fielder, Juan Soto, Nationals; center fielder, Ronald Acuña, Bravos; right fielder, Harrison Bader, Cardenales; pitcher abridor, Jack Flaherty, Cardenales; relevista, Jesse Biddle, Bravos; cerrador, Seranthony Dominguez, Phillies. Cuatro dominicanos, un colombiano, dos venezolanos… ¡Van bien, muchachos, van bien!…

