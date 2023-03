El fiscal oficialista Tarek William Saab confirmó el allanamiento a una propiedad en Caracas del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab en algunos negocios, lo cual devela una posible investigación en su contra.

Saab no suministró detalles sobre este allanamiento en particular. Recordó que en el marco de las investigaciones por corrupción ya varios detenidos fueron presentados ante tribunales, pero aclaró que a medida que surgen las declaraciones o señalamientos como parte de esas investigaciones se sigue avanzando en procesos como allanamientos.

El funcionario, en entrevista con W Radio Colombia, afirmó que no se descartan órdenes de aprehensión, dependiendo del delito por el que se investigue a las personas, pero no adelantó ninguna información escudándose en que eso sería prematuro de su parte

Así Saab respondió a una interrogante periodística sobre afirmaciones del director de la emisora W, Julio Sánchez Cristo, quien aseguró no solo que había sido allanado la vivienda de Pulido, socio de Alex Saab, en Caracas, sino que inexplicablemente la orden de captura en su contra había sido suspendida.

Sánchez aseveró además que el verdadero nombre de Alvaro Pulido es Alvaro Rubio.

A otra interrogante periodística que vinculó la cercanía de Pulido con Alex Saab, presuroso el fiscal oficialista venezolano fue reiterativo en señalar que él no dijo que se esté investigando a Saab. “Eso lo dijiste tu, yo no he dicho eso”.

No estamos investigando a Alex Saab. Te estoy hablando a nivel general, un allanamiento implica una investigación en marcha, sentenció sin añadir más datos.

“Ese socio, que tiene dos nombres, el original Rubio y el que usa en Venezuela, Pulido. Ayer se presentó un allanamiento y sorpresivamente se suspendió su captura”, reveló.

El portal Tal Cual Digital reseñó sobre que Álvaro Pulido Vargas, su nombre real es Germán Rubio Salas, quien desde hace una década mantienen varios negocios en Venezuela junto a Saab. El más grande de ellos está vinculado a la importación de alimentos, a través de la empresa empresa Group Grand Limited, para abastecer los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un subsidio alimentario que entrega la administración de Nicolás Maduro de forma discrecional en las comunidades.