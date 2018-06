El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, desmintió que los parlamentarios pertenecientes a la Comisión de Política Exterior que estaban bajo su dirección, recibieran recursos por parte del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), por lo que aseguró que “luchará” por rescatar la honorabilidad y el respeto del órgano legislativo.

A través de El Universal, se conoció que Florido considera una perversidad total pensar que el Gobierno de EEUU o la UE van a otorgarle dinero a la Comisión de Política Exterior. “Nosotros no contamos con recursos, quien los maneja es el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza, no los parlamentarios. Todos los países le aportan dinero a Acnur, a los Estados, a las fundaciones y a las ONG, no a los diputados”.