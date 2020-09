Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal Venezolano aclaró en Twitter, que hasta tanto no sea publicado en Gaceta Oficial, no se puede hablar de excarcelación, en lo que se refiere al reciente decreto de Nicolás Maduro.

“No se ha hecho público el decreto que contiene los indultos. La Gaceta Oficial en la que debería constar no ha sido publicada o difundida”, comentó Himiob en un tuit publicado en la tarde del 31 de agosto.

“No se ha producido ninguna excarcelación basada en dicho decreto”, reiteró.

El vocero del Foro Penal recomienda prudencia para “no sacar conclusiones jurídicas o fácticas hasta que el decreto esté disponible y pueda ser analizado, y más allá, hasta que no se conozca cómo será aplicado e interpretado”.

#31Ago 3:45PM La prudencia impone no sacar conclusiones jurídicas o fácticas hasta que el decreto esté disponible y pueda ser analizado, y más allá, hasta que no se conozca cómo será aplicado e interpretado. Hasta esta hora no se ha hecho público.

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) August 31, 2020