La ONG Foro Penal Venezolano presentó el martes 1° de diciembre su último balance sobre los presos políticos en Venezuela, informando que hasta el 30 de noviembre se contabilizaban 359 privados de libertad por delitos de conciencia, de los cuales 13 pertenecen a etnias indígenas.

Según los números presentados por el Foro Penal en Twitter, se contabilizan 334 hombres y 25 mujeres tras las rejas. De acuerdo a su ocupación, la lista se desglosa en 230 civiles y 129 militares. Todavía se cuentan dos adolescentes detenidos entre este grupo de presos políticos.

#1dic 359 #PresosPolíticos en #Venezuela de conformidad con lista actualizada del @ForoPenal de esta semana remitida a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para verificación y certificación // 359 #PoliticalPrisoners in #Venezuela according to @ForoPenal weekly updated list pic.twitter.com/f9JrSvrbzI

— Alfredo Romero (@alfredoromero) December 2, 2020