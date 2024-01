Ayer en la noche, María Corina Machado estando entrevistada por Fernando Del Rincón en CNN, refiriéndose al tema de su inhabilitación dijo “quedan siete días para que se cumpla con el Acuerdo de Barbados”, esto dejó entrever que ese documento solo contiene una parte de los compromisos y que hay otros extra o complementarios que no se conocen públicamente, por ejemplo, ella en anterior oportunidad expresó preocupación porque a pesar de “múltiples conversaciones” no hay una luz en el camino. Por cierto que seguidamente Jorge Rodríguez y Cabello hicieron burlitas al respecto (Rodríguez dirigiéndose a Cabello le decía “conmigo no ha conversado, ¿y contigo?” “Conmigo tampoco” respondió éste).

Pero es que además no podemos pensar que ella ha sido tan ingenua como para creer a ciegas en que Maduro le abriría el derecho a confrontarlo en las presidenciales, eso solo pareciera haber sido posible tras algún tipo de seguridad complementaria que ha debido estar presente tras cortinas.

Veamos lo que se escribió y firmó en ese Acuerdo de Barbados:

“…se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistente con todos los procedimientos establecidos en la ley venezolana.”…“A los fines de implementar el precitado acuerdo. Las partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran postularse en las elecciones presidenciales del año 2024 (Los interesados).”

“1 Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el Recurso contencioso administrativo que corresponde contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos”. “2 La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución…” “4 Cada uno de Los interesados asume el compromiso de:…c. Acatar en el marco constitucional la decisión del tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.”

EL CARAMELO ENVENENADO. En varios artículos he calificado este Acuerdo como un “caramelo envenenado” puesto que incluso establece el compromiso de no objetar lo que decida ese tribunal el cual no es más que un instrumento del régimen que lo ha venido utilizando para múltiples violaciones a la constitución y leyes, máxime ahora que ha sido objeto de una de esas truculentas jugadas de sorpresivos cambios de sus jueces.

Preocupado por esa situación le propuse a MCorina, pública y privadamente, una solución complementaria y alterna que obligaría a una respuesta del gobierno, y que consistió en que por medio de interpuesta persona hiciera accionar conforme a Derecho Administrativo una exigencia directa a la oficina de la Procuraduría General para que se dictara un acto revocatorio de la sanción debido a su ilegalidad puesto que ello no fue producto de un debido proceso, revocatoria que estaría amparada en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que establece que tales actos siempre pueden ser revisados y revocados en base al principio de la autotutela establecido en el artículo siguiente, el 83 que dispone: “La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.” Esta acción previa obligaría al gobierno a pronunciarse sin que MCorina quedara amarrada al pacto de acatamiento sin protesto, pero, lamentablemente esta propuesta no ameritó su atención quedando ella atada a los designios del régimen con sus tres “magistrados” de su sala político administrativa.

Conocedora como es cualquier venezolano y en especial ella, MaCorina, de esta realidad de la total falta de independencia del sistema judicial del país, produjo mucha extrañeza que se sometiera a las condiciones del citado pacto, lució muy cándida su asistencia al tsj a satisfacer el requerimiento de presentar demanda y además sujeta a la obligación de irrestricto acatamiento sin ni siquiera derecho a cuestionar la sentencia. En consecuencia nos vemos obligados a creer que además de ese Acuerdo que en nombre de la oposición firmó el Dr. Blyde hay compromiso del gobierno de abrirle campo a ella, y a su través al pueblo, para que en verdad se tenga el derecho a la libre escogencia de la persona que corresponda ejercer la presidencia de la república en el próximo período constitucional.

Varias manifestaciones de disconformidad con la falta de respuesta a la demanda de MCorina se han producido, y a lo que tanto ella como el propio Departamento de Estado han manifestado rechazo. Como respuesta el gobierno lo que está haciendo es una combinación de movimientos obviamente dirigidos a no cumplir nada, a boicotear la realización de un verdadero proceso electoral. En primer lugar cerró por varios días el tribunal bajo excusa de reorganización, y seguidamente ejecutó un violento cambio de jueces sustituyendo a los obedientes que allí tenía por otros aún más obedientes, más sometidos, más entregados. Luego pusieron en escena otra de sus farsas de “conspiraciones” para pasar a un capítulo más de sus dictatoriales razias represivas en la cual trata de desmantelar la organización ciudadana que está respaldándola.

El gobierno de EEUU ha manifestado su queja y ha sugerido revocar los respiros que ha dado al régimen, mientras tanto María Corina ha ratificado que proseguirá en su lucha pero corre el riesgo de tener que pagar por ingenua, por lo que hasta ahora no ha sido mas que un engaño, una ilusión eso de que le levantarían la arbitraria inhabilitación.

Pero, como dice el refrán, “el juego no termina hasta que termina”.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL

