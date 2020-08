La Fundación Simón Bolívar, organización privada sin fines de lucro de CITGO Petroleum Corporation, concertó acuerdos de subvenciones con tres organizaciones sin fines de lucro, reconocidas internacionalmente, AID FOR AIDS International, Food For The Poor, Inc., y The Pan American Development Foundation (PADF), para donar un millón de dólares como parte de su Programa de Medianas y Grandes Subvenciones para Atención Humanitaria.

Estos acuerdos de subvenciones significan un hito importante para el nuevo enfoque de la Fundación de proporcionar donaciones para ayudar con la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela, desarrollar capacidades, transferir conocimientos y empoderar a las organizaciones no gubernamentales que ayudan a los más vulnerables, especialmente aquellas que se enfocan en madres y niños venezolanos, dentro y fuera del país.

También representan una gran ayuda para los millones de venezolanos que hoy sufren los embates de la peor crisis humanitaria en la historia de la región y que ha sido profundizada por la llegada de la pandemia del COVID-19.

Esta emergencia humanitaria no solo ha afectado a los venezolanos que viven dentro del territorio nacional, también ha ocasionado que millones de venezolanos hayan cruzado las fronteras en busca de mejores condiciones de vida y atención de salud.

Por esa razón, programas de subvenciones como este, significan una gran ayuda para las personas más vulnerables dentro y fuera del país.

Las organizaciones beneficiadas no solo tienen experiencia comprobada con ayuda humanitaria y presencia de larga data en América Latina, sino que también tienen un historial de desempeño ejemplar gracias a una sólida red de distribución y apoyo con la que pueden llegar a poblaciones vulnerables de la región.

El Programa de Medianas y Grandes Subvenciones para Atención Humanitaria incluye donaciones desde 250.000 dólares hasta 500.000 dólares, con proyectos cuyos tiempos de ejecución sean de hasta un año.

La participación está limitada a organizaciones 501 (c)(3), registradas en EE. UU., o que califiquen como organizaciones benéficas públicas extranjeras, con un récord extenso en suministro de ayuda humanitaria y capaces de realizar proyectos que atiendan las desafiantes condiciones de Venezuela y de la región.

Se invitó a las organizaciones calificadas a presentar sus propuestas que fueron evaluadas por un panel externo de expertos y seleccionadas por la Fundación Simón Bolívar con base en ciertos criterios, que incluyen el cumplimiento del objetivo de la Fundación, de brindar acceso a medicamentos, nutrición y bienestar a personas vulnerables, afectadas por la crisis humanitaria de Venezuela, presupuesto y rentabilidad, impacto del proyecto, tiempo de ejecución y sostenibilidad en el tiempo.

Proyectos beneficiados

AID FOR AIDS International usará la subvención para su programa Healing Venezuela (Sanando a Venezuela) que apunta a proveer suplementos nutricionales a 6.000 niños y adolescentes necesitados en cinco estados y el Distrito Capital –en Venezuela– durante seis meses.

AID FOR AIDS International es una organización 501(c)(3) comprometida con empoderar comunidades en riesgo. Fue fundada en 1996 para reciclar medicamentos para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que no habían sido utilizados ni estaban vencidos, y redistribuirlos entre pacientes necesitados alrededor del mundo.

Años de trabajo con empresas farmacéuticas y agencias de las Naciones Unidas le permitieron ampliar su alcance y crear un programa llamado Healing Venezuela (Sanando a Venezuela) que ofrece ayuda humanitaria a madres y niños vulnerables en Venezuela.

The Pan American Development (PADF) proveerá 1.4 toneladas métricas de medicamentos para ayudar a 7.000 venezolanos vulnerables durante seis meses. PADF es una organización sin fines de lucro que busca crear un hemisferio de oportunidades para todos.

Por casi 60 años, ha ayudado a las comunidades más vulnerables, invirtiendo recursos en América Latina y el Caribe. Además, ha establecido acuerdos con la sociedad civil, gobiernos, y el sector privado, todo por el bienestar de la región. PADF ha estado implementando una respuesta regional a la crisis migratoria venezolana desde 2018.

Food For The Poor, Inc. destinará los fondos recibidos para implementar un programa de asistencia de comida ante el COVID-19, para atender a 36.000 migrantes venezolanos en Bogotá y Cúcuta, Colombia.

Food for the Poor, Inc. es una organización cristiana que provee comida, asistencia de emergencia, agua potable, medicamentos, material educacional, refugio, ayuda para niños huérfanos y abandonados, atención para adultos mayores, capacitación en habilidades, y asistencia para el desarrollo de microempresas, principalmente a 17 países en América Latina y el Caribe, informó el Centro de Comunicación Nacional.