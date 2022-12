José Ángel Sánchez, psicólogo y especialista en derecho de familia y director de la Fundación Niños, Niñas y Adolescentes (Fundana), informó en rueda de prensa este miércoles 30 de noviembre que el estado Carabobo con la documentación de 2 mil 270 casos ocupa el segundo lugar nacional en maltrato y abuso sexual infantil.

“Estos casos están siendo investigados y judicializados por la Fiscalía del Ministerio Público en vista de que se ha hecho el abordaje oportuno de la situación”, agregó Sánchez.

De acuerdo con las investigaciones, dijo, la mayoría de los hechos son cometidos por parientes cercanas o por personas allegados al entorno social de la víctima. Hasta la fecha, a un mes de terminar 2022 los casos han aumentado en un 65 por ciento.

Por otra parte, el director de Fundana sostuvo que esta organización ha prestado asesorías en mil 830 en materia de colocación familiar por ausencia de los padres y en mil 245 casos por maltrato y trato cruel.

Asimismo, han atendido 945 casos por responsabilidad penal adolescente y 300 por acoso escolar o bulling.

Delitos ocultos

El psicólogo y especialista en derecho de familia ahondó un poco más en el tema de maltrato y abuso sexual infantil al sostener, que muchas veces pasan a ser “delitos ocultos o situaciones ocultas” porque no los denuncian, pero que las redes sociales han colaborado en proyectar y dar a conocer.

Por lo general las madres guardan silencio porque si el abusador es un familiar cercano ellas no quieren que los encarcelen.

“Muchas veces los casos que nosotros hemos manejado básicamente la gente dice prefiero manejar a mi niño que sufrió de un abuso que tener a un familiar preso y a un niño abusado”.

Pero algunas veces el hecho sale a luz pública y las progenitoras terminan encarceladas por omisión, por no denunciar en su debido momento la agresión sexual que sufrió el niño, la niña o adolescente.

El director de la Fundación Niños, Niñas y Adolescentes explicó, que “hay agresiones sexuales continuadas porque el agresor al no ser descubierto continúa el abuso por años”, y casos cono estos hay muchos en Venezuela.

Según Sánchez, los factores para que ocurran estos casos son varios, entre ellos el abandono físico de los niños generado por la migración y por la dependencia económica.

También aclaró, que existen muchas acciones donde se denuncia presunto maltrato o abuso por vía de simulación por parte de las madres. “Esto lo hacen las madres para que los padres no puedan compartir con sus hijos a la hora de una separación o un divorcio”.

Hipersexualizando a la población infantil

A nivel de redes sociales se está “hipersexualizando a la población infantil” donde para mantener un estilo de vida, estilo social o ser aceptado socialmente hay jóvenes que asumen posiciones de maquillaje o alternativas de vestuarios para poder ingresar a un grupo social y no se mantiene la inocencia respectiva ni se garantiza el derecho integrar del niño, niña o a adolescente.

Sánchez habla también de la afectación de la música en la posición de la mujer venezolana. “En el reggaetón la mujer es tratada como un objeto y esto causa que muchos jóvenes emprendan ese estilo, ese modelo de vida con relación a la música y los que observan en las redes sociales”.

“Poliamor en el colegio”

El “Poliamor” es algo que se está difundiendo mucho en las redes sociales donde una muchacha o un muchacho tienen dos o tres novios o novias y todos están aceptando esa relación.

“Estos sin los tipos de vertientes que el Estado debe modernizar en la aplicación de políticas públicas o en materia de prevención educativa porque todavía existe el tabú de hablar de sexualidad en los espacios escolares. Todavía existen padres y representantes que no les gusta hablar de sexualidad con sus hijos porque les da pena, temor o sencillamente porque no quieren abordar esos temas”.

Finalmente dijo, que el Ministerio Púbico ha sido contundente con las actuaciones que ha realizado a nivel de las detenciones y de las investigaciones, y es de tomar en cuenta; pero que Fundana se enfoca más en los delitos ocultos porque hay cifras ocultas que se están manejando de gente que no están denunciando.

“Por eso nosotros como ONG estimulamos el proceso de denuncias y le enseñamos a la colectividad cómo y dónde debe denunciar porque a estas alturas hay desconocimiento dónde se debe acudir” a realizar una a denuncia.

Por eso la importancia de los 120 talleres realizados en apoyo a la sociedad civil junto a estudiantes de derechos de universidades privadas.

Factores importantes de tener en cuenta de acuerdo el director de la Fundación Niños, Niñas y Adolescentes:

1. Nunca se debe dudar de lo que dice el niño.

2. No victimizar a los niños, es decir no interrogar demasiado.

3. El grave error es no denunciar.