El 78% de los niños en Venezuela, han abandonado la escuela. Así lo determinó un informe técnico realizado sobre la última consulta educativa por la organización no gubernamental Funda Redes a nivel nacional.

El estudio se fundamenta en el elevado porcentaje de deserción escolar registrado en el país por variados motivos, y que en la actualidad, suma la asombrosa cifra del 78%, informó al El Universal, el profesor Javier Tarazona, director general de Funda-Redes.

Tarazona señaló que de los escolares que aún quedan matriculados, “al menos 66% no asisten regularmente a las aulas, situación que sumada a 75% de abandono de los puestos de trabajo por parte de sus padres o representantes, evidencian un escenario histórico de crisis en el sistema educativo venezolano”.

El analista explicó que las alarmantes cifras de deserción escolar, son el resultado de la aplicación de 5 mil 73 encuestas, en 3 mil 44 instituciones educativas, como parte de laborioso trabajo, realizado en conjunto, con Proyecto 860, Movimiento Vinotinto y Fundación Andrés Bello.

El docente precisó que a la fecha, más de 130 mil niños han salido de Venezuela, a estudiar en Colombia porque las escuelas venezolanas, especialmente en los pueblos fronterizos del país, “no ofrece las condiciones adecuadas”.

Tarazona recordó que la primera semana de septiembre, Funda-Redes presentó su informe número 12 donde se refleja la precariedad que tienen que vivir más de 9 mil niños que cruzan la frontera a diario para ir a estudiar a Colombia, “Exponiéndose a toda suerte de riegos”.

Asimismo señaló además, que estos niños venezolanos, “tampoco tienen la posibilidad la posibilidad una formación integral en la historia y la geografía de Venezuela, pues aunque viven aquí, se están educando allá”.

Por otra parte reveló, que la compleja emergencia humanitaria que vive Venezuela, reflejada en las carencias y precariedad de los servicios públicos como electricidad, agua potable, gas doméstico, transporte público y falta de dinero en efectivo, siguen sumiendo al pueblo y las familias en general, en niveles de pobreza aterradores”

Obviamente, que tal situación, impacta notablemente en el desmejoramiento de la calidad de vida del venezolano, y por supuesto, en la deserción de estudiantes y docentes a las aulas de clases, puntualizó.

Tarazona Adelantó que “la próxima semana será un inicio de clases con cifras históricas de ausentismo de docentes y escolares, ocasionado básicamente, por los bajos sueldos de los maestros, de apenas 2 dólares mensuales, que no alcanza para cubrir los gastos mínimos.”

Educación rural está clausurada

Como parte del informe técnico de la educación en Venezuela, las cifras en materia de educación rural obtenidas también son alarmantes, pues se revela que prácticamente está clausurada, indicó.

Manifestó: “Que la infraestructura está en total abandono, los niños y adolescentes se dedican a otras actividades para ayudar al sustento de sus familias, y no hay forma de trasladar a los profesores a los respectivos centros rurales. “Sí en los centros urbanos no hay docentes especialistas, no hay laboratorios de física, química, biología, computación, en los rurales la situación es peor”.

Javier Tarazona indicó finalmente, que el informe técnico sobre Consulta Educativa en Venezuela está disponible en el sitio web www.fundaredes.org y en las redes sociales de la organización.