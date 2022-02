El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, aseguró que «el retroceso democrático en Venezuela ha sido brutal” y enfatizó que ese no es su “camino”, sino que aspira a construir una “izquierda democrática”.

En una entrevista el día martes con el medio uruguayo M24 Radio, en la que también participó el expresidente José “Pepe” Mujica, Boric sostuvo que la izquierda no puede tener “doble estándar”, sino que debe asumir una “defensa irrestricta de los derechos humanos”, publicó el portal monitoreamos.com.

A mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno. No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder. El alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones a libertad de expresión, a la reunión, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente.

Retroceso democrático en Venezuela

Puso como ejemplo a Nicaragua, asegurando que el régimen de Daniel Ortega “es brutal en ese sentido”.

Y esto es muy triste, pero tenemos que ser capaces de decirlo: en la situación de Venezuela, por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal y para qué decir las condiciones económicas de vida, el éxodo de 6 millones de Venezolanos es la prueba más fehaciente de aquello.

Lea la nota completa en monitoreamos.com