A pesar del conocido Plan Cayapa, que adelanta el gobierno regional para la remodelación de la infraestructura hospitalaria en la entidad, el presidente del Colegio de Enfermeros en Carabobo, Julio García, denunció que el déficit de insumos básicos en las instituciones de salud ronda el 80%.

En redes sociales el gobernador Rafael Lacava ha venido mostrando una serie de imágenes, que grafican el embellecimiento de los hospitales y la red ambulatoria de Carabobo. Pero a juicio de García, esto solo se trataría de un retoque estético y no un equipamiento real de insumos y materiales quirúrgicos.

“El Plan Cayapa son pañitos de agua caliente que se le están dando a los hospitales. No basta pintar paredes, tiene que haber insumos y materiales de equipamiento. No puede solamente ser la fotografía del pasillo, si al abrir las gavetas no encontramos medicinas”.

García declaró que la mayoría de los pacientes en los hospitales públicos están comparando sus propios insumos, porque éstos no están siendo proporcionados por el Estado.

El dirigente gramil destacó que dentro del Plan Cayapa deben existir prioridades entre los centros de salud a abordar, pues en el caso del Hospital Universitario Ángel Larralde, mejor conocido como Hospital Carabobo, el 65% de las áreas están cerradas por falta de mantenimiento, por lo que instó al Ejecutivo a abordar dicho centro de salud.

Exigen salarios por encima de los 300$

En cuanto a la situación salarial de los enfermeros en la región, el líder gremial pidió al gobierno nacional que realice un urgente ajuste al sueldo de los enfermeros, pues estos estarían percibiendo solamente unos 5$ a la semana. García destacó que aspiran percibir, por lo menos, 300 dólares mensuales.

Según García, en algunos centros de salud las autoridades estarían realizando pagos de hasta 20$ semanales a los enfermeros. Exhortó a que estos bonos sean homologados para todo el sector, pues no deben existir enfermeros de primera y otros de segunda. “Esto es una necesidad que tenemos todos. Le exigimos al gobernador una revisión de la política salarial para los enfermeros”.