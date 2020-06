A Acción Democrática pretenden cobrarle el hecho de permanecer firmes y no vender sus principios y quedarse del lado del pueblo venezolano que hoy continúa luchando por su libertad, señala el escrito del gobierno interino. “Recordamos en este momento a Andrés Eloy Blanco, cuando afirmó que AD no es un partido creado por decreto. Somos la conciencia de un pueblo; y esa conciencia no será disuelta por decreto. La mística no sabe de decretos”.